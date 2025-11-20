Logo
Шта значи ако баш за Аранђеловдан падне снијег? Ово вјеровање се строго поштује

20.11.2025

08:55

Коментари:

0
Фото: Facebook / Nacionalni park Kozara

Крсна слава заузима посебно мјесто у српској традицији. То је дан када се породице окупљају око славске свијеће, жита и колача, чувајући сјећање на претке и захвалност светитељу који их штити.

Свака слава носи своје предање и посебне обичаје, а Аранђеловдан је један од празника који се у народу сматра изузетно моћним и љековитим.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

У Српску стиже промјена времена, снијег у већини крајева

Српска православна црква 21. новембра обиљежава Сабор Светог Архангела Михаила и осталих бестелесних сила, празник који је у народу познат као Аранђеловдан. Сматра се једним од најзначајнијих датума у црквеном календару.

На иконама се приказује као ратник са мачем или копљем, па се вјерује да је управо он тај који долази по људску душу када дође њен час.

Снијег за Аранђеловдан

Аранђеловдан се обиљежава у јесен, а према предању, светитељ је добио бригу о јесењим и зимским данима, периоду хладноће и тешкоћа. Народ прича да у то вријеме Архангел Михаило обилази свијет обучен као просјак, како би укорио невјернике и помогао онима у невољи.

Постоји и старо правило за прогнозу: какво је вријеме на Аранђеловдан, таква ће бити цијела зима и касно прољеће. Ако буде падао снијег за Аранђеловдан, зима ће бити оштра.

У појединим крајевима Србије, Свети Архангел Михаило поштује се и као заштитник сточара, јер се вјерује да једино он може отјерати вукове од стада.

