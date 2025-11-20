Logo
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Брајан Волш признао да је раскомадао Анино тијело

20.11.2025

08:43

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Брајан Волш признао да је раскомадао Анино тијело
Фото: Printscreen/Youtube

Брајан Волш, мушкарац из Масачусетса којем се суди за убиство супруге Ане, поријеклом из Србије, 2023. године, ове је седмице признао да се ријешио њеног тијела и обмануо полицију.

Ипак, његови адвокати инсистирају да тиме не признаје и само убиство, што отвара питање какву одбрану припремају док се порота за главну оптужбу тек саставља, пише CNN.

Признање као тактика

Непосредно прије почетка одабира пороте за суђење за убиство, Волш је у уторак признао кривицу за обмањивање полиције и неправилно одлагање људског тијела, оптужбе које проистичу из смрти његове супруге Ане Волш. Она је била менаџерица у сектору некретнина и мајка троје дјеце, а нестала је око Нове године 2023.

Волш је признао кривицу за лакше оптужбе без икаквог договора с тужиоцима, који, према наводима одбране, ''одбијају преговарати осим ако преговори не укључују оптужницу за убиство“. Због тога се и даље суочава с оптужбом за убиство првог степена, које у случају осуде носи обавезну доживотну казну без могућности помиловања.

Ана Волш

Свијет

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

Ово изненадно признање изазвало је шок и велико интересовање за стратегију одбране. Роналд Сулливан, професор права на Харварду, каже да је ово ''изузетно храбар потез одбране“ јер им омогућава да се током суђења усредоточе искључиво на то да ли је Волш убио своју супругу, а можда и ограничи количину доказа о начину на који се ријешио њеног тијела.

''То би могла бити добра стратегија'' рекао је.

Могуће је и да тим одбране овим потезом покушава исходити блажу оптужбу како би се избјегла доживотна казна. Према закону Масачусетса, Волш не може признати убиство првог степена, па би држава морала пристати на блажу оптужбу попут убиства другог степена или убиства из нехата, што би отворило могућност помиловања.

За сада је одбрана јасна: он не признаје Анино убиство. Адвокатица Кели Поргес рекла је да је Волш спреман признати оно што се односи на ометање истраге, али не и да је починио убиство.

Одабир пороте наставља се у четвртак, а суткиња Диане Френиере наложила је члановима пороте да избјегавају друштвене мреже и вијести како би се смањио утјецај медија на суђење.

Ана Волш

Свијет

Да ли је жива: Мајка Ане Волш проговорила након преокрета на суђењу

Хронологија случаја

Анин послодавац пријавио је њен нестанак 4. јануара 2023, што је покренуло потрагу која је привукла велику медијску пажњу. Када је полиција стигла у дом Волшових, Брајан је рекао да је Ана отишла рано на Нову годину због посла у Вашингтону и да је више није видио. Ана је стигла у Бостон 30. децембра 2022. како би посјетила породицу.

Волш је 4. јануара наводно звао Аниног послодавца да пита за њу, али никада није пријавио њен нестанак полицији. Ухапшен је 8. јануара због лагања полиције, а касније и оптужен за убиство. Од тада је у притвору.

Суђење је требало почети 20. октобра ове године, али је одгођено због процјене менталног здравља након што је Волш у септембру избоден у затвору. Прошле седмице проглашен је способним за суђење.

Могуће стратегије одбране

Волшов одбрамбени тим држи стратегију у тајности. Након признања, пријети му до 10 година затвора за обмањивање полиције – или до 20 ако буде осуђен за убиство – те до три године за неправилно одлагање тијела. Одвојено од тога, већ служи 37-мјесечну казну због продаје фалсификоване умјетности Ендија Ворхола.

Успјех одбране могао би зависити од његовог свједочења. Адвокати би могли тврдити да је Анина смрт била несрећа или да је дјеловао у самообрани.

''Проблем с таквим одбранама је што нема потврде, а жртва не може ништа рећи'', каже Сулливан. Ако Волш свједочи и каже да је Ана напала њега, порота може вјеровати – или не.

Ана Волш

Свијет

Случај Ана Волш: Могући мотиви убиства, неки су посебно језиви

Кључни докази тужилаштва

Сулливан сматра да признање указује на то да одбрана сматра да тужилаштво има врло чврсте доказе. Иако се сада не мора доказивати да је Волш сакрио тијело и лагао, тужиоци ће вјероватно ипак приказати дио тих доказа како би показали његову свијест о кривици.

Снимци надзорних камера показују га како 1. и 2. јануара 2023. готовином купује велике количине средстава за чишћење. Такође је снимљен док баца црне вреће у контејнере.

У контејнеру близу куће његове мајке пронађени су заштитно одијело, сјекира, пила за метал и предмети са крвљу и ДНК траговима Брајана и Ане Волш, као и Анине личне ствари. Анина крв нађена је и у подруму породичне куће.

Тужиоци наводе мотиве попут новца од животног осигурања и сазнања да је Ана имала аферу у Вашингтону. Тврде да је Волш гуглао име тог мушкарца данима прије њеног нестанка. Порота би требала видјети поруке између Ане и тог мушкарца, који ће вјероватно свједочити, преноси Аваз.

