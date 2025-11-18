Случај Ана Волш: Могући мотиви убиства, неки су посебно језиви

Извор:
На суђењу за убиство Београђанке Ане Волш данас је дошло до преокрета након што је њен супруг Брајан признао да је премјестио тијело.
Такође је признао и да је лагао полицију.
Брајану Волшу се суди због сумње да је прије две и по године убио своју супругу, Београђанку, Ану Волш.
Мотив још увијек није познат, али се у неколико наврата о њему спекулисало. Према појединим тврдњама мотив је љубомора, док други извори наводе да је ријеч о добро осмишљеном план да заштити своју слободу и богатство.
Ана Волш, подсјетимо мистериозно је нестала неколико сати након дочека Нове године 2023. када је, наводно, морала да напусти своју кућу у Кохасету и да оде у Вашингтон гдје ја радила.
Док се данима трагало за њом, њен супруг Брајан Волш правио се да је забринут и помагао у истрази, а онда су истражитељи открили језиво убиство - Волш је звјерски убио супругу, а њено тијело је раскомадао и бацио у контејнер. Сакрио је трагове, односно мислио је да је починио савршен злочин.
"Иако се Брајан Волш изјаснио да није крив за тежак злочин, односно за убиство првог степена, гдје се подразумијева и да је уклонио тијело и обмануо полицију током истраге суочава се и са одвојеним федералним оптужбама за превару са умјетнинама. Тужиоци су, међутим, изнијели шири и прорачунатији мотив за убиство. Како је први објавио Лос Анђелес Магазин, државни тужиоци тврде да је Брајан Волш вјеровао да би, ако Ана 'премине или нестане', могао да избјегне казну у федералном затвору због претходне осуде за превару са умјетничким дјелима у Лос Анђелесу", наводе амерички медији.
Брајан Волш, како су потом навели, 2021. изјаснио се кривим за шему преваре у вези са умјетничким дјелима која је укључивала продају двије лажне слике Ендија Ворхола.
У фебруару 2024. године осуђен је на 37 мјесеци затвора, а наређено му је и да плати 475.000 долара одштете.
Ова теорија, према тужиоцима, Волшове наводне поступке представља као намјерни покушај да елиминише своју супругу како би се избјегла затворска казна која му је пријетила у то вријеме.
Такође, тужилаштво тврди да је окривљени био увјерен да ће старатељство над њиховом дјецом, које би добио у случају нестанка жене, помоћи да избјегне затворску казну у том случају.
"Упркос приговорима одбране, судија Дајана Френијер је пресудила да тужиоци могу да изнесу дигиталне доказе на суђењу, укључујући наводну историју претраге Брајана Волша на Гуглу и референце на ванбрачну везу његове супруге као дио своје теорије о мотиву убиства. Према тужиоцима, у раним јутарњим сатима 1. јануара 2023. године, само неколико сати након што је Ана Волш посљедњи пут виђена, Брајан је наводно користио синовљев ајпед и свој телефон да би претраживао фразе попут 'комадање и најбољи начини за уништавање тијела', 'колико времена прође прије него што тијело почне да смрди' и 'тестера за метал најбољи алат за сјечење'".
На рочишту за изношење доказа које је одржано 24. јула, главни адвокат одбране Волша, Лари Типтон, тврдио је да тужиоци немају доказе да је Брајан знао за Анину аферу, што је централни дио државне теорије о предумишљају.
"Фокс њуз" је контактирао Типтона за коментар. Без директних доказа о том сазнању, рекао је Типтон, тврдња тужилаштва о мотиву је "чиста спекулација".
Али пензионисани судија Вишег суда Масачусетса, Џек Лу рекао је за "Фокс њуз" да дигитално предумишљање не захтијева дуг временски оквир.
"Одлука о убиству може се формирати током периода од неколико дана, сати или чак неколико секунди", рекао је Лу.
Осумњичени за убиство супруге Брајан Волш избјегао је један правни метак док се у случају убиства чека ДНК анализа. Додао је да је законски праг на нивоу велике пороте само вјероватни узрок, а не доказ ван разумне сумње, што чини мало вјероватним да одбрана може да потисне податке претраге.
"Ово су апсолутно врхунски адвокати. Сви знају шта раде и нико не износи глупе тврдње. То је захтјевно за судију, али је и лакше јер је све у записнику, а правни аргументи су веома чисти", рекао је пензионисани судија, а преносе тамошњи медији.
Судија Френијер је недавно одбио захтјев одбране да се искључе инкриминишући дигитални докази, дозвољавајући поротницима да размотре Волшеву наводну историју претраге за одлагање тијела током суђења.
"Добро је што је одбрана предложила да се ово одбаци из више разлога, укључујући и правно инсистирање на повезаним аргументима. Међутим, на крају крајева, одбацивање из ових разлога је готово немогуће. Велики поротници имају право да прихвате или одбаце доказе како сматрају прикладним", рекао је он.
Додатни судски поднесци открили су да је Волш наводно, на Божић 2022. године, шест пута на Гуглу претраживао име Аниног наводног љубавника, који је на суду идентификован само као "ВФ".
Тужиоци су такође открили да је Волшова мајка ангажовала приватног детектива да прати Ану у Вашингтону, гдје је живјела током радне недјеље, и да је наводно видио аферу.
Тужилаштво је даље као доказ доставило и Анину полису животног осигурања од 2,7 милиона долара у којој је Брајан Волш именован као једини корисник, поткрепљујући оно што тврде да је финансијски мотив у случају.
