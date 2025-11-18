Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

18.11.2025
16:11
Коментари:0
Тридесетчетворогодишња жена и њена десетогодишња кћерка, које су нестале у јулу 2024. године, пронађене су мртве у стану у Инсбруку, у аустријском Тиролу.
"Након детаљне истраге пронашли смо тијела Сиријке и њене кћерке у стану у Инзбруку - њихова тијела су била сакривена у великом замрзивачу, у удаљеном дијелу оставе, иза преграде од гипсаних плоча", саопштила је полиција Тирола на конференцији за новинаре.
Према писању аустријских медија, полиција већ мјесецима истражује случај нестанка.
Истражитељи вјерују да је реч о двоструком убиству, а два мушкарца осумњичена за злочин, 55-годишњи Аустријанац, који је био близак пријатељ убијене жене и његов 53-годишњи брат, ухапшени су прошлог јуна и од тада се налазе у притвору, преноси лист Блик.
Истражитељи су открили да је старији од њих двоје покушао да прода женин намјештај преко интернета убрзо након њеног нестанка.
Хроника
Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци
Сиријка и њена кћерка су живеле у Инзбруку, а нестанак је пријавио у јулу 2024. године њихов рођак који живи у Дизелдорфу, након што су га тамо посјетиле, откад им се губи сваки траг, саопштила је полиција, преноси Танјуг.
Након вишемјесечног праћења, осумњичени су ухапшени прошлог јуна. Прије само неколико дана, главни осумњичени, стар 55 година, признао је гдје су сакривена тијела. Након овог признања, претражен је стан његовог брата у Инсбруку, а тијела су пронађена.
Јавно тужилаштво поступа под претпоставком да је у питању убиство, а не несрећни случај.
Портпарол правосудних власти одбио је да коментарише могући мотив.
Он је само изјавио да су Сиријка и 55-годишњи мушкарац имали пријатељство "које је описано као компликовано".
Како су жена и њена кћерка убијене још увек није јасно, према полицијским наводима. Пошто замрзивачи нису били у функцији током њиховог притвора, тијела су била у јаком стању распадања, рекли су.
Двоје осумњичених још увијек нису признали кривицу.
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму