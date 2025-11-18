Logo
Large banner

Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

18.11.2025

16:11

Коментари:

0
Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке
Фото: Pixabay

Тридесетчетворогодишња жена и њена десетогодишња кћерка, које су нестале у јулу 2024. године, пронађене су мртве у стану у Инсбруку, у аустријском Тиролу.

"Након детаљне истраге пронашли смо тијела Сиријке и њене кћерке у стану у Инзбруку - њихова тијела су била сакривена у великом замрзивачу, у удаљеном дијелу оставе, иза преграде од гипсаних плоча", саопштила је полиција Тирола на конференцији за новинаре.

Према писању аустријских медија, полиција већ мјесецима истражује случај нестанка.

Истражитељи вјерују да је реч о двоструком убиству, а два мушкарца осумњичена за злочин, 55-годишњи Аустријанац, који је био близак пријатељ убијене жене и његов 53-годишњи брат, ухапшени су прошлог јуна и од тада се налазе у притвору, преноси лист Блик.

Истражитељи су открили да је старији од њих двоје покушао да прода женин намјештај преко интернета убрзо након њеног нестанка.

Полиција Србија

Хроника

Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци

Сиријка и њена кћерка су живеле у Инзбруку, а нестанак је пријавио у јулу 2024. године њихов рођак који живи у Дизелдорфу, након што су га тамо посјетиле, откад им се губи сваки траг, саопштила је полиција, преноси Тан‌југ.

Након вишемјесечног праћења, осумњичени су ухапшени прошлог јуна. Прије само неколико дана, главни осумњичени, стар 55 година, признао је гд‌је су сакривена тијела. Након овог признања, претражен је стан његовог брата у Инсбруку, а тијела су пронађена.

Јавно тужилаштво поступа под претпоставком да је у питању убиство, а не несрећни случај.

Портпарол правосудних власти одбио је да коментарише могући мотив.

Он је само изјавио да су Сиријка и 55-годишњи мушкарац имали пријатељство "које је описано као компликовано".

Како су жена и њена кћерка убијене још увек није јасно, према полицијским наводима. Пошто замрзивачи нису били у функцији током њиховог притвора, тијела су била у јаком стању распадања, рекли су.

Двоје осумњичених још увијек нису признали кривицу.

Подијели:

Тагови:

Полиција

пронађена тијела

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познато када се састају Трамп и Роналдо

Свијет

Познато када се састају Трамп и Роналдо

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!

1 ч

0
Avion

Свијет

Најео се печурки па умало срушио авион са 80 људи

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел је у великим проблемима

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner