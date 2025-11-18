Logo
Large banner

Најео се печурки па умало срушио авион са 80 људи

Извор:

АТВ

18.11.2025

15:36

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Џозеф Емерсон, бивши пилот компаније Аљаска ерлајнс, осуђен је на вријеме које је већ провео у затвору и три године надзираног пуштања на слободу од стране судије Ејми Бађо у Окружном суду САД у Портланду у Орегону.

Емерсон је покушао да искључи моторе лета компаније Хорајзон Ер из Еверета у Вашингтону, за Сан Франциско у октобру 2023. Посада га је савладала, а авион је преусмјерен ка Портланду са више од 80 људи у авиону.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сви у УН би морали знати да БиХ нема дан државности

Пилот који није био на дужности рекао је полицији да је био узнемирен због смрти пријатеља и да је два дана раније узимао психоделичне печурке. Рекао је да није спавао више од 40 сати.

"Пилоти нису савршени. Они су људи. Они су људи и свим људима је понекад потребна помоћ", рекао је судија.

Емерсон се у то вријеме возио ван дужности на додатном сједишту у кокпиту.

Емерсон је рекао да је у том тренутку мислио да сања и да је покушавао да се пробуди хватајући се за двије црвене ручке у кокпиту, што би активирало систем за гашење пожара и прекинуло довод горива до мотора.

Провео је 46 дана у затвору и пуштен је на слободу у децембру 2023. године прије суђења, уз захтјеве да потражи помоћ за своје ментално здравље, да се уздржи од дрога и алкохола и да се држи подаље од авиона.

Емерсон је отишао на лијечење од свог "поремећаја употребе алкохола“ након што је пуштен из затвора и од тада је тријезан, рекао је његов адвокат Итан Леви.

Новак Ђоковић

Стил

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

"Нисам жртва. Овдје сам директном посљедицом својих поступака. Могу вам рећи да ме је овај веома трагичан догађај натјерао да растем као појединац", рекао је Емерсон суду.

Џефри Бароу, помоћник америчког тужиоца у округу Орегон, рекао је да је 84 људи могло да изгуби живот због Емерсонових озбиљних поступака и да је посада "спасила дан интервенцијом“.

Судија је рекао да је случај поучна прича, пише "Скај њуз".

Подијели:

Тагови:

pečurka

гљиве

авион

pilot

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита

БиХ

Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита

2 ч

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Да ли се за Аранђеловдан спрема славско жито?

2 ч

0
Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

Хроника

Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

2 ч

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Хроника

Познато када ће бити сахрањена свирепо убијена Алдина Јахић

2 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел је у великим проблемима

2 ч

0
Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

Свијет

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

3 ч

0
Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!

Свијет

Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!

3 ч

0
Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Свијет

Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner