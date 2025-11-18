Најео се печурки па умало срушио авион са 80 људи

Извор:
АТВ
18.11.2025
15:36
Џозеф Емерсон, бивши пилот компаније Аљаска ерлајнс, осуђен је на вријеме које је већ провео у затвору и три године надзираног пуштања на слободу од стране судије Ејми Бађо у Окружном суду САД у Портланду у Орегону.
Емерсон је покушао да искључи моторе лета компаније Хорајзон Ер из Еверета у Вашингтону, за Сан Франциско у октобру 2023. Посада га је савладала, а авион је преусмјерен ка Портланду са више од 80 људи у авиону.
Пилот који није био на дужности рекао је полицији да је био узнемирен због смрти пријатеља и да је два дана раније узимао психоделичне печурке. Рекао је да није спавао више од 40 сати.
"Пилоти нису савршени. Они су људи. Они су људи и свим људима је понекад потребна помоћ", рекао је судија.
Емерсон се у то вријеме возио ван дужности на додатном сједишту у кокпиту.
Емерсон је рекао да је у том тренутку мислио да сања и да је покушавао да се пробуди хватајући се за двије црвене ручке у кокпиту, што би активирало систем за гашење пожара и прекинуло довод горива до мотора.
Провео је 46 дана у затвору и пуштен је на слободу у децембру 2023. године прије суђења, уз захтјеве да потражи помоћ за своје ментално здравље, да се уздржи од дрога и алкохола и да се држи подаље од авиона.
Емерсон је отишао на лијечење од свог "поремећаја употребе алкохола“ након што је пуштен из затвора и од тада је тријезан, рекао је његов адвокат Итан Леви.
"Нисам жртва. Овдје сам директном посљедицом својих поступака. Могу вам рећи да ме је овај веома трагичан догађај натјерао да растем као појединац", рекао је Емерсон суду.
Џефри Бароу, помоћник америчког тужиоца у округу Орегон, рекао је да је 84 људи могло да изгуби живот због Емерсонових озбиљних поступака и да је посада "спасила дан интервенцијом“.
Судија је рекао да је случај поучна прича, пише "Скај њуз".
