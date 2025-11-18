Новак Ђоковић на мети критика због качкета

Извор:
Жена Блиц
Шта год да уради, он је у центру пажње. Новак Ђоковић само стави нови качкет, напише ријеч од четири слова на њему и већ је медијска атракција.
Новак Ђоковић тренутно игра голф у Атини, гдје већ одређени период и живи - и то у велелепној вили са приватном сауном!
Друштво му прави најмлађи брат Ђорђе, а наш тенисер очигледно жели да се одмори од рекета, такмичарских мечева и турнира након што је недавно подигао пехар управо у главном граду Грчке.
Зна да му је у 38. години неопходно да између важних такмичења мало дуже пуни батерије - и то на различите начине.
Прво је славио - и то са Аном Ивановић у једном ресторану у Београду - што је разгалило срца бројних навијача наших најбољих тенисера у мушкој и женској конкуренцији икада, с обзиром на то да више од деценије нисмо имали прилику да их видимо заједно јер, према наводима, Ана и Ноле нису разговарали због Марка Стилитана.
Након изласка и провода у српску музику, ријешио је да се врати у Атину и опусти на мало другачији начин - уз голф и рекреативно бављење спортом.
Олд мани стил - класична бијела поло мајица, тегет шортс и патике - био је употпуњен качкетом који је успио да засјени све остале одјевне комаде.
Није посреди било ништа посебно, нити необично, али натпис је успио да узбурка емоције Балканаца. Преко "чела" писало му је "сила" - и док су га једни на мрежама прозвали да је "нарцис", други су сматрали да је савршено описао себе.
"Треба човјек да вреднује себе, поготово кад неће други", "Човјек је сила и то највећа. Нема му равног", "Добро је понекад одати себи признање и подсјетити и друге на успјехе", делић је коментара.
Иначе, Новак је одлучио да заврши сезону, а сљедећи пут на терену ћемо га видјети у Мелбурну. Надамо се са пехаром у руци.
