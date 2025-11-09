Повратак заборављеног тренда: Ове панталоне ће доминирати сезоном

Извор:
Индекс
09.11.2025
09:41
Коментари:0
Иако су фармерке неизоставан дио сваке гардеробе, ове јесени и зиме на модну сцену ступа материјал који нуди савршену равнотежу између лежерног и елегантног. Ријеч је о сомот панталонама, које се враћају у великом стилу, али у профињенијем издању него икад раније.
Заборавите на јарке боје и трапез-кројеве из 70-их. Овогодишњи тренд сомот панталона црпи инспирацију из суптилније елеганције 80-их и 90-их. Помислите на стил принцезе Дајане прије удаје или минималистичку униформу Керолајн Кенеди с црном ролком.
Модерне сомот панталоне преузеле су елеганцију класичних панталона, али су јој додале дашак опуштености, стварајући софистициран, али носив изглед.
Занимљивости
Астролози: Три хороскопска знака од недјеље чека осјетно бољи живот
Тренд је, наравно, прво најављен на модним пистама за јесен/зиму 2025. Дизајнери су јасно поручили да је сомот кључни материјал сезоне.
Није дуго требало да тренд заживи и изван модних писта. Према подацима Гугл Трендса, претраживање панталона од сомота порасло је за чак 180%. На таласу те популарности, бројни high-street брендови представили су своје верзије које су брзо постале виралне, па је сигурно рећи да ћемо овај комад виђати свуда у предстојећим мјесецима.
Наука и технологија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму