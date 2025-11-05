Три боје које су доминантне ове сезоне

Извор:
Љепота и здравље
05.11.2025
19:50
Ове сезоне мода је обукла своје најтоплије и најраскошније нијансе. На модним пистама Париза, Милана и Њујорка, бордо, тамно смеђа и златни акценти заузели су централно мјесто, стварајући комбинацију која одише софистицираношћу, топлином и луксузом.
Сезона доноси палету богатих земљаних тонова уз дискретан луксуз златних детаља. Ако тражите стил који спаја елеганцију, топлину и савремени дух – бордо, тамно смеђа и злато су ваши модни савезници ове јесени.
Бордо боја већ годинама остаје синоним за елеганцију, али ове сезоне добија модерну ноту кроз тонове вино црвене, бургунди и дубоке шљиве. Идеална је за капуте од вуне, сатенске хаљине и кожне торбе. Комбинујте је с беж или златом за вечерњи гламур или с тамним трапером за урбани дневни изглед.
Након година доминације беж и карамел тонова, тамно смеђа враћа се у центар пажње. Носи се у свим текстурама – од баршуна и коже до плетених тканина. Смеђа је боја снаге и стабилности, а у комбинацији с бордо нијансама даје дубину и топлину аутфиту.
Златни тонови су главни акцент сезоне – од копчи и накита до метализованих тканина. Умјесто класичног гламура, сада се носи пригушени, мат златни сјај који додаје префињеност. Златне наушнице, каиш или детаљи на чизмама могу у трену трансформисати и најједноставнију комбинацију.
