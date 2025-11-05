Предузетници у Српској опстају упркос кризама

Извор:
АТВ
05.11.2025
19:26
Коментари:0
Иако се суочавају с кризом, мањком радне снаге и све већим трошковима, многи предузетници у Републици Српској и даље успијевају да опстану и прилагоде се тржишту.
За десет мјесеци ове године угашено је 2.877 предузетничких радњи, док је основано више од 2.100 нових. Иако број затворених расте, у Министарству привреде и предузетништва поручују тржиште се стално обнавља, а циљ је помоћи постојећим предузетницима да опстану.
„Посљедње двије године имамо негдје око три хиљаде радњи које се затварају, а исто толико које се отварају. Акценат треба ставити на садашње предузетнике и на то како их задржати. Едукација је важна“, истакао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић.
Изазови су бројни. Од фискализације и раста трошкова, до мањка радне снаге. У занатско предузетничкој комори поручују да они који поштено раде и даље проналазе начин да опстану. Занатлије и даље имају посла и све више младих процјењује да се и од заната може пристојно живјети. Фискализација, кажу, јесте изазов, али је унијела више реда и повјерења у пословање.
„Морам рећи да се мало више радњи затворило него отворило, али тренутно имамо 26.400 самосталних предузетника. Данас су мајстори доста цијењени, и први пут је реални сектор плаћенији од јавног“, рекао је директор Занатско-предузетничке коморе Републике Српске Јовица Братић.
Отпорност показује и угоститељски сектор. Упркос честим промјенама на тржишту и сезонским проблемима с радном снагом, многи успијевају да опстану захваљујући посвећености и професионалном приступу послу.
„Мој савјет је да се људи у предузетништву труде, а да своје потребе ставе тек на треће мјесто само тако се може извући бенефит", рекао је предсједник УО "Хорека" Горан Куртиновић.
Број затворених радњи забрињава, али још више охрабрује чињеница да се отварају нове. Криза је многе натјерала да мијењају начин размишљања, да раде паметније и модерније, али није угасила предузетништво које и даље покреће Српску.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму