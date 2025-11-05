Oткривено налазиште злата вриједно 1,7 милијарди долара

Извор:
Sputnjik
05.11.2025
17:23
Рударска компанија Ердемир данас је објавила да је у турској провинцији Сивас открила око 424.000 унци злата чија се вриједност процјењује на 1,7 милијарди долара.
Како је наведено, ријеч је о налазишту које је тренутно класификовано као ,,могућ извор'' према УМРЕК и ЈОРЦ стандардима, а истражне активности на терену се настављају, преноси Хуријет.
До сада је у оквиру археолошко-геолошког рада испитано око 45 хектара од укупно 5.804 хектара површине гдје су истраживања дозвољена. Објављено је 360 бушења у укупној дужини од скоро 97.000 метара, а резултати су анализирани у међународно овлашћеној лабораторији у Анкари.
Просјечна садржина злата процењена је на 0,89 грама по тони руде.
У сљедећој фази ће се обавити додатна бушења којима се циљано провјерава густина и тачна дистрибуција руде, што ће омогућити прелазак са статуса ,,могућ извор'' на ,,доказане резерве''.
Видовић: Добровољни пензијски фонд значајан за Српску
Налазиште се третира као један од потенцијално важних домаћих извора злата у тренутку када Турска настоји да смањи зависност од увоза племенитих метала и стратешких сировина.
Груба тржишна вриједност по данашњим спот цијенама злата износи скоро 1,7 милијарди долара, али у питању је теоретска бруто процјена без трошкова, пише Спутњик.
