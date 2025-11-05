Logo

Хаос у Подгорици: Избио велики пожар у објекту ''Роки Пистолато''

Извор:

Телеграф

05.11.2025

17:23

Коментари:

0
Хаос у Подгорици: Избио велики пожар у објекту ''Роки Пистолато''
Фото: Pixabay

Велики пожар избио је у објекту „Роки Пистолато“ у подгоричком насељу Забјело. Према првим информацијама, ватра је захватила већи дио објекта, а густ дим види се из више дијелова града.

На лице мјеста упућене су екипе Службе заштите и спашавања Главног града које покушавају да локализују пожар и спријече његово ширење на околне објекте.

Зора Видовић

Економија

Видовић: Добровољни пензијски фонд значајан за Српску

За сада нема информација о евентуално повријеђенима, а узрок пожара биће накнадно утврђен.

Полиција је обезбиједила подручје, а саобраћај у том дијелу Забјела је успорен, преносе подгорички медији.

Podgorica

пожар

