Вечерас нас очекује најјачи пун Мјесец у години: Највише утицаја имаће на ова три знака

Извор:
Крстарица
05.11.2025
17:05
Коментари:0
Вечерас нас очекује најјачи пуни Мјесец године – астролошки тренутак који не пролази незапажено. Његова енергија је толико снажна да може да поремети рутину, пробуди потиснуте емоције и отвори питања која сте дуго гурали под тепих.
Ако сте међу ова три хороскопска знака, осјетићете га најинтензивније. Али и ако нисте, биће прилике да препознате обрасце и искористите ову ноћ за лични раст.
Свијет
Још један затвореник грешком пуштен из затвора
Пун Мјесец је одувијек био симбол завршетака и кулминације. Када је у свом најјачем облику, он појачава емоције, убрзава одлуке и ставља вас пред огледало сопствених избора.
Можете очекивати:
Немир и несаницу – енергија је прејака да бисте лако заспали.
Изненадне сукобе или расправе – ствари које сте ћутали сада излазе на површину.
Потребну јасноћу – иако дјелује хаотично, овај Мјесец доноси увиде који мијењају перспективу.
Сцена
Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим
Близанци – осјећаћете се растрзано између обавеза и унутрашњих жеља. Биће важно да направите баланс и не трошите енергију на тривијалне ствари.
Стријелац – пред вама су одлуке које мијењају правац. Ако сте дуго одлагали промјене, сада ће вас живот гурнути напријед.
Рибе – емотивни таласи биће најјачи. Можете се осјећати рањиво, али управо кроз то долази исцјељење.
Друштво
Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске
Умјесто да се борите против овог таласа, пригрлите га као прилику за ресет. Ево практичних корака:
Запишите све што вас мучи – папир трпи и ослобађа.
Направите мали ритуал отпуштања – запалите свијећу, удахните дубоко и замислите како остављате иза себе оно што вас спутава.
Окрените се интроспекцији – умјесто да реагујете импулсивно, питајте се: шта ми ова ситуација заправо показује?
Хроника
Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку
Најјачи пуни Мјесец године није ту да вас казни, већ да вас продрма и подсјети да је вријеме за промјену. Ако му приђете с отвореношћу, ова ноћ може постати прекретница – тренутак када сте одлучили да живите храбрије, искреније и слободније.
Најновије
Најчитаније
19
06
19
03
18
57
18
55
18
45
Тренутно на програму