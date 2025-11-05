Како се облачи нова „прва дама“ Њујорка?

Дуваџи (28) је сиријско-амерички уметник и илустратор који се преселио у САД 2021. године и вјенчао се са Мамданијем на церемонији у градској кући раније ове године.

Амерички медији је приписују као једну од особа које су помогле у изградњи Мамданијевог бренда када је покренуо своју кампању. Поред тога што је била велика подршка његовом приватном животу, приписује јој се и јачање дигиталног и великог присуства свог супруга на друштвеним мрежама.

Колико се Мамдани и његова супруга разликују од својих претходника?

the new first lady of NYC, Rama Duwaji, ladies and gentlemen 💕 pic.twitter.com/nq2Z8qP1ws — abby⛄️is watching dawson’s creek🍉 (@abbywillwrite) November 5, 2025

Почевши од одјеће, пар Мамдани се разликује од својих претходника. У уторак увече, Мамдани је носио своје уобичајено одјело - једноредно и благо изгужвано, одавајући изглед човјека из народа који је радио цијели дан, баш као и сви остали.

„Рекао бих да је мој стил одраз онога ко сам ја као Њујорчанин“, рекао је Мамдани за GQ раније ове године, „А онда, као политичар, постоји извесна формалност у начину на који се облачим већину дана у недјељи.“

Каже да поседује одјела која је купио у продавницама, али и она са уличне продаје. Умјесто скупих сатова, Мамдани носи модел марке Касио који му је поклонила супруга.

За ту прилику, Дуваџи је носила елегантни топ палестино-јорданског дизајнера Зеида Хиџазија са сједиштем у Лондону — који црпи инспирацију „из палестинског фолклора, побуне и арапског футуризма“. Упарила га је са сомотском и чипкастом сукњом рођене у Њујорку Уле Џонсон, дизајнерке познате по свом боемском стилу. Дуваџи је употпунила свој изглед црним чизмама до чланка и минђушама, од којих је ове друге дјело америчког јувелира Едија Борга.

Дуваџи је изгледала као млада, креативна жена у двадесетим годинама обучена према дефиницији професионалног и углађеног изгледа своје генерације. Без панталона или хаљина без рукава.

Rama Duwaji is such a Baddie ❤️❤️ pic.twitter.com/riBQXAb8Iq — ZieZi (@aien1487) November 5, 2025

Вјероватно ће се суочити и са истим питањима која је њен муж добијао током избора: о томе колико новца троши, зашто живе у стану са стабилизованом киријом итд.

Анализирајући њен стил облачења - Дуваји се свакако истиче - почевши од одеће коју је изабрала за вјенчање са Мамданијем - чипкасте мини хаљине коју је упарила са дугим црним чизмама и крзненим капутом.

Дуваџи се облачи као и други чланови Генерације З и често се може видјети у широкој одјећи праћеној низом накита и у генерално лежерним комбинацијама.

Када је ријеч о њеним модним порукама, Дуваџи ће „плесати“ по жици. Мамдани је критикован (углавном због нетрпељивости и исламофобије) због своје подршке Палестини, иако је више пута говорио против антисемитизма. Носећи палестинску дизајнерску одјећу у изборној ноћи, Дуваџи је потврдила да су њене политике усклађене са политикама њеног супруга и наишла на исте критике.