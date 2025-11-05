Logo

Како се облачи нова „прва дама“ Њујорка?

Извор:

Кликс

05.11.2025

14:16

Коментари:

0
Како се облачи нова „прва дама“ Њујорка?
Фото: Друштвена мрежа X/ZieZi

Супруга новоизабраног градоначелника Њујорка, Зохрана Мамданија, Рама Дуваџи, трудила се да остане ван јавности, а ова сиријско-америчка умјетница је препознатљива и по свом стилу, који се у много чему разликује од њених претходница.

Дуваџи (28) је сиријско-амерички уметник и илустратор који се преселио у САД 2021. године и вјенчао се са Мамданијем на церемонији у градској кући раније ове године.

Амерички медији је приписују као једну од особа које су помогле у изградњи Мамданијевог бренда када је покренуо своју кампању. Поред тога што је била велика подршка његовом приватном животу, приписује јој се и јачање дигиталног и великог присуства свог супруга на друштвеним мрежама.

Колико се Мамдани и његова супруга разликују од својих претходника?

Почевши од одјеће, пар Мамдани се разликује од својих претходника. У уторак увече, Мамдани је носио своје уобичајено одјело - једноредно и благо изгужвано, одавајући изглед човјека из народа који је радио цијели дан, баш као и сви остали.

„Рекао бих да је мој стил одраз онога ко сам ја као Њујорчанин“, рекао је Мамдани за GQ раније ове године, „А онда, као политичар, постоји извесна формалност у начину на који се облачим већину дана у недјељи.“

Каже да поседује одјела која је купио у продавницама, али и она са уличне продаје. Умјесто скупих сатова, Мамдани носи модел марке Касио који му је поклонила супруга.

За ту прилику, Дуваџи је носила елегантни топ палестино-јорданског дизајнера Зеида Хиџазија са сједиштем у Лондону — који црпи инспирацију „из палестинског фолклора, побуне и арапског футуризма“. Упарила га је са сомотском и чипкастом сукњом рођене у Њујорку Уле Џонсон, дизајнерке познате по свом боемском стилу. Дуваџи је употпунила свој изглед црним чизмама до чланка и минђушама, од којих је ове друге дјело америчког јувелира Едија Борга.

Дуваџи је изгледала као млада, креативна жена у двадесетим годинама обучена према дефиницији професионалног и углађеног изгледа своје генерације. Без панталона или хаљина без рукава.

Вјероватно ће се суочити и са истим питањима која је њен муж добијао током избора: о томе колико новца троши, зашто живе у стану са стабилизованом киријом итд.

Анализирајући њен стил облачења - Дуваји се свакако истиче - почевши од одеће коју је изабрала за вјенчање са Мамданијем - чипкасте мини хаљине коју је упарила са дугим црним чизмама и крзненим капутом.

Дуваџи се облачи као и други чланови Генерације З и често се може видјети у широкој одјећи праћеној низом накита и у генерално лежерним комбинацијама.

Када је ријеч о њеним модним порукама, Дуваџи ће „плесати“ по жици. Мамдани је критикован (углавном због нетрпељивости и исламофобије) због своје подршке Палестини, иако је више пута говорио против антисемитизма. Носећи палестинску дизајнерску одјећу у изборној ноћи, Дуваџи је потврдила да су њене политике усклађене са политикама њеног супруга и наишла на исте критике.

Подијели:

Тагови:

Зохран Мамдани

Njujork

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зидинама Банског двора одзвањао је дуготрајан аплауз у част Младена Жижовића

Фудбал

Зидинама Банског двора одзвањао је дуготрајан аплауз у част Младена Жижовића

2 ч

0
Још једна жртва пожара у Тузли

Хроника

Још једна жртва пожара у Тузли

2 ч

1
Додик: Циљ глобалиста - протјерати Србе из БиХ

БиХ

Додик: Циљ глобалиста - протјерати Србе из БиХ

2 ч

1
Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

Фудбал

Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

2 ч

0

Више из рубрике

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

Занимљивости

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

3 ч

0
Поскупљује ракија?

Занимљивости

Поскупљује ракија?

3 ч

0
Пили сте алкохол, ево послије колико времена можете да возите

Занимљивости

Пили сте алкохол, ево послије колико времена можете да возите

3 ч

0
Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани

Занимљивости

Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

15

52

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner