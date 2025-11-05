Logo

Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани

05.11.2025

11:26

Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани
Фото: Pexel/Greg Gulik

Научници упозоравају да би се једно од најсушнијих мјеста на Земљи – Сахара – до краја 21. вијека могло драматично промијенити.

Ново истраживање објављено у часопису Climate and Atmospheric Science предвиђа да ће овај пустињски регион добијати до 75 одсто више падавина у односу на историјски просјек.

Мијења се лице Африке

Сахара, која годишње добија тек око 7,5 центиметара кише, могла би у будућности постати знатно влажнија, заједно с дијеловима југоисточне и централно-јужне Африке.

Ријеч је о посљедицама екстремних климатских промјена, које би могле промијенити читаве екосистеме и начине живота на континенту.

Faraon-18092025

Култура

Отворен Велики египатски музеј: Први пут од открића изложена цијела Тутанкамонова гробница

– Промјене у обрасцима падавина утицаће на милијарде људи, у Африци и ван ње. Морамо планирати како се носити с тим, од управљања поплавама до развоја култура отпорних на сушу – рекао је Тијери Ндетацин Тагуела, климатолог са Универзитета Илиној и водећи аутор студије.

Више кише, али и више неизвјесности

Истраживање се темељи на 40 климатских модела који су симулирали падавине у Африци до краја вијека.

У оба сценарија – с умјереним и високим емисијама гасова стаклене баште – количина падавина значајно расте широм континента.

- Сахара: +75% падавина

- Југоисточна Африка: +25%

- Централно-јужна Африка: +17%

- Југозападна Африка: −5% (више суше)

– Пројекције показују да ће Сахара добијати готово двоструко више кише него раније, што је изненађујуће за тако сув регион. Ипак, и даље постоји велика неизвјесност у тачним бројкама – објашњава Тагуела.

Клима у преокрету

Пораст температуре значи да ваздух може задржати више влаге, што доводи до обилнијих падавина у појединим регијама.

Истовремено, промјене у атмосферским струјањима могу узроковати да неки дијелови Африке постану још влажнији, а други још сушнији.

– Разумијевање ових физичких механизама кључно је за креирање стратегија које ће помоћи државама да се прилагоде и сушнијој и влажнијој будућности – закључује Тагуела.

