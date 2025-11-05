Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани

05.11.2025
11:26
Коментари:0
Научници упозоравају да би се једно од најсушнијих мјеста на Земљи – Сахара – до краја 21. вијека могло драматично промијенити.
Ново истраживање објављено у часопису Climate and Atmospheric Science предвиђа да ће овај пустињски регион добијати до 75 одсто више падавина у односу на историјски просјек.
Сахара, која годишње добија тек око 7,5 центиметара кише, могла би у будућности постати знатно влажнија, заједно с дијеловима југоисточне и централно-јужне Африке.
Ријеч је о посљедицама екстремних климатских промјена, које би могле промијенити читаве екосистеме и начине живота на континенту.
Култура
Отворен Велики египатски музеј: Први пут од открића изложена цијела Тутанкамонова гробница
– Промјене у обрасцима падавина утицаће на милијарде људи, у Африци и ван ње. Морамо планирати како се носити с тим, од управљања поплавама до развоја култура отпорних на сушу – рекао је Тијери Ндетацин Тагуела, климатолог са Универзитета Илиној и водећи аутор студије.
Истраживање се темељи на 40 климатских модела који су симулирали падавине у Африци до краја вијека.
У оба сценарија – с умјереним и високим емисијама гасова стаклене баште – количина падавина значајно расте широм континента.
- Сахара: +75% падавина
- Југоисточна Африка: +25%
- Централно-јужна Африка: +17%
- Југозападна Африка: −5% (више суше)
– Пројекције показују да ће Сахара добијати готово двоструко више кише него раније, што је изненађујуће за тако сув регион. Ипак, и даље постоји велика неизвјесност у тачним бројкама – објашњава Тагуела.
Пораст температуре значи да ваздух може задржати више влаге, што доводи до обилнијих падавина у појединим регијама.
Истовремено, промјене у атмосферским струјањима могу узроковати да неки дијелови Африке постану још влажнији, а други још сушнији.
– Разумијевање ових физичких механизама кључно је за креирање стратегија које ће помоћи државама да се прилагоде и сушнијој и влажнијој будућности – закључује Тагуела.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
50
12
50
12
48
12
43
Тренутно на програму