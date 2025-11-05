Logo

Срби открили реалну страну живота на селу па жестоко оплели по господи из велеграда

Село за многе Србе представља уточиште од градске гужве, буке и високих цијена. Међутим, живот ван града носи своје изазове. За оне који сањају о мирном животу у природи, реалност може бити знатно другачија - тврде из прве руке они који живе на селу.

Тема живота на селу поново је покренута на друштвеним мрежама када је један корисник Редита описао тренутак када сваки огроман рачун из продавнице изазове жељу да "оде на село". Његов коментар покренуо је лавину различитих коментара.

Затвор

Хроника

Хорор у КПЗ Ниш: Осуђеник пронађен мртав, пререзан му врат

- Има ли још неко фазу 'идем да живим на село' сваки пут кад види рачун из продавнице? И онда прође два дана, па опет кафа у граду и бацање пара", написао је он, алудирајући колико је све скупо, али и колико већина људи живи у истом зачараном кругу – између жеље за једноставнијим животом и навика које их вежу за град.

"Живим на селу и нимало није добро"

Ипак, да сличан зачарани круг постоји и на селу, признају и они који тамо живе. Како су окрили, сеоски живот није идиличан и често укључује своје финансијске и практичне изазове.

"И моји на селу се жале да нема пара, тако да једино у шуму да одем и да кренем да ловим и живим у пећини", "Ја већ живим у селу, и могу рећи да није добро нимало. Љубоморан сам на људе у граду јер они увијек имају посла и са ким да се здруже", "То могу да кажу само они који никад нису живели на селу", "Село је зачарани круг. Нико се не враћа, јер је лоше - лоше је, јер се нико не враћа", писали су неки корисници.

Doktor

Здравље

Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

Још један је додао:

"Није баш да овде цвјета цвијеће. Ако имаш неки ремоте посао 1.000-1.500 евра онда си краљ. Али произвести храну, улагање је, тако да треба времена и прије свега живаца".

"Нереалне фикс идеје градске дјеце"

Србин рођен на селу, који добро познаје све тајне и муке сеоског живота, истиче:

senat kongres kapitol

Свијет

Криза у САД се продубљује: Најдужа блокада рада владе у историји

"Све више имам прилику да чујем ове фикс идеје од градске дјеце и ликова који су село видјели само на корицама уџбеника природе и друштва, а у животу нису дигли теже од кашике и понеког тега. Наравно, село замишљају као неке енглеске сеоске идиле из филмова, а кад би стварно морали да раде за ту храну онако на сеоски начин – да ђубре, сију, жању, беру, ору, окопавају, кољу, музу, хране стоку, чисте оборе, прасе крмаче и све остало што уз то иде – дојурили би назад у град све трчећи на рукама, а тај рачун из продавнице би урамили и окачили на зид као икону."

"А ако имаш малу дјецу – куда ћеш са њима?

За њим се јавио још један корисник, који је описао додатне практичне изазове живота на селу.

- Заборавио си – нема базена, љетовања, зимовања. Стока и поље не знају за одмор. То је робија. Можда се у неким уређенијим државама може живјети тако, али код нас је тешко, посебно на југу. Јуче ми је колега причао да је био у једном селу под Сувом планином, помагао комшији око чишћења окућнице и срео његовог комшију који се жалио да не може да нађе људе да му помогну да устроји свињу од 60 kg јер нема људи. Лако је појединим богаташима да филозофирају – они од бизниса и могу да живе на селу. Ај ти крени од нуле! Села немају основну инфраструктуру, а ако имаш малу дјецу – куда ћеш са њима? - закључио је он.

