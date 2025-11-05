Хорор у КПЗ Ниш: Осуђеник пронађен мртав, пререзан му врат

05.11.2025
10:48
Коментари:0
По пријави да је у павиљону "А" КПЗ у Нишу, у купатилу собе пронађено тијело осуђеника А. С. (34) из Алексинца, извршен је увиђај.
Утврђено је да постоји повреда - рез у предјелу лијеве вратне артерије, а поред тијела пронађено је импровизовано сјечиво направљено од жилета и упаљача.
По изјави осуђеника сада покојни који се налазио на издржавању казне пронађен је у лежећем положају са повредом врата. Наложена је обдукција од стране ВЈТ у Нишу.
