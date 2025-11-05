Logo

Хорор у КПЗ Ниш: Осуђеник пронађен мртав, пререзан му врат

05.11.2025

10:48

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

По пријави да је у павиљону "А" КПЗ у Нишу, у купатилу собе пронађено тијело осуђеника А. С. (34) из Алексинца, извршен је увиђај.

Утврђено је да постоји повреда - рез у предјелу лијеве вратне артерије, а поред тијела пронађено је импровизовано сјечиво направљено од жилета и упаљача.

По изјави осуђеника сада покојни који се налазио на издржавању казне пронађен је у лежећем положају са повредом врата. Наложена је обдукција од стране ВЈТ у Нишу.

Подијели:

Тагови:

zatvorenik

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен због покушаја подмићивања полицајца у Градишци

Хроника

Ухапшен због покушаја подмићивања полицајца у Градишци

2 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

Хроника

Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Мостар: Тијело мушкарца пронаћено у ријеци

3 ч

0
Бивши и садашњи партнери се тукли, жена пала са терасе и погинула

Хроника

Бивши и садашњи партнери се тукли, жена пала са терасе и погинула

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

За пацијенте из ризичних група 400 доза вакцина против грипа

13

00

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

12

50

Поскупљује ракија?

12

50

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

12

48

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner