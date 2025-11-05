Logo

Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

Извор:

Агенције

05.11.2025

10:08

Коментари:

0
Фото: pixabay

Тијело мушкарца пронађено је јутрос у ријеци Радобољи у близини Медицинске школе у Мостару, рекла је Срни портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.

Она је навела да је полиција у 7.50 часова обавијештена о проналаску тијела.

На мјесто догађаја су изашли припадници Полицијске управе Мостар и Хитне помоћи, који су констатовали смрт мушкарца чији идентитет још није познат.

Милошева је рекла да ће узрок смрти бити познат након проведених истражних радњи и обдукције.

