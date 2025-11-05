Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

Извор:
Агенције
05.11.2025
10:08
Коментари:0
Тијело мушкарца пронађено је јутрос у ријеци Радобољи у близини Медицинске школе у Мостару, рекла је Срни портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.
Она је навела да је полиција у 7.50 часова обавијештена о проналаску тијела.
На мјесто догађаја су изашли припадници Полицијске управе Мостар и Хитне помоћи, који су констатовали смрт мушкарца чији идентитет још није познат.
Милошева је рекла да ће узрок смрти бити познат након проведених истражних радњи и обдукције.
Најновије
Најчитаније
13
05
13
00
12
50
12
50
12
48
Тренутно на програму