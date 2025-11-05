Бивши и садашњи партнери се тукли, жена пала са терасе и погинула

Извор:
У београдском насељу Борча засад неидентификована жена пала је са терасе, са висине од 4 метра, и погинула на мјесту.
Засад није познато како је пала и шта се све издешавало али се зна да су њеном паду претходиле свађа и туча на тераси њеног бившег са садашњим партнером.
Ријеч је о мушкарцима од 52 и 54 године.
Хитна помоћ је само констатовала смрт, преноси Курир.
Пад са терасе се догодио у Улици Пита Маравића.
