Logo

Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

Извор:

АТВ

05.11.2025

07:39

Коментари:

0
Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату
Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Најмање 10 особа страдало је синоћ у стравичном пожару који је избио у Дому пензионера у Тузли. Јутрос су се огласили из Дома те навели да је пожар избио на седмом спрату, те да је око 20 особа повријеђено.

"У пожару који је синоћ око 20:45 сати захватио Дом пензионера Тузла (седми спрат Установе), нажалост према још непотврђеним информацијама страдало је 10 корисника, а око 20 особа је повријеђено.

Брзом интервенцијом пожар су ставили под контролу и угасили припадници Професионалне ватрогасне јединице Тузла, уз подршку Професионалне ватрогасне јединице Сребреник, те добровољних ватрогасних друштава Горња Тузла и Тузла и Управе полиције МУП-а ТК.

Корисницима са угрожених спратова припадници СХМП Дома здравља Тузла су указали медицинску помоћ, након чега су збринути на ниже спратове Установе. Медицинску помоћ угроженима пружало је и медицинско особље домова здравља Лукавац, Сребреник и Калесија. Повријеђени пацијенти су збринути на УКЦ-у Тузла, а међу повријеђенима се осим корисника Установе налазе и припадници полиције, ватрогасци, медицински радници, као и радници Дома пензионера Тузла.

Пожар у Дому пензионера у Тузли

Надлежни органи подузимају све потребне активности на расвјетљавају околности које су довеле до овог трагичног догађаја.

Више информација биће познато у наредним данима", наводе из ова установе.

Подијели:

Тагови:

Dom penzionera

пожар

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

Свијет

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

1 ч

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Хроника

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

1 ч

0
Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса

Кошарка

Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса

2 ч

0
Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Свијет

Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

2 ч

0

Више из рубрике

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Хроника

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

1 ч

0
Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

Хроника

Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

2 ч

0
10 мртвих у Тузли

Хроника

10 мртвих у Тузли

2 ч

0
Пожар у Тузли

Хроника

Расте број мртвих у језивом пожару у Дому у Тузли

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner