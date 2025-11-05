Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

Извор:
АТВ
05.11.2025
07:39
Коментари:0
Најмање 10 особа страдало је синоћ у стравичном пожару који је избио у Дому пензионера у Тузли. Јутрос су се огласили из Дома те навели да је пожар избио на седмом спрату, те да је око 20 особа повријеђено.
"У пожару који је синоћ око 20:45 сати захватио Дом пензионера Тузла (седми спрат Установе), нажалост према још непотврђеним информацијама страдало је 10 корисника, а око 20 особа је повријеђено.
Брзом интервенцијом пожар су ставили под контролу и угасили припадници Професионалне ватрогасне јединице Тузла, уз подршку Професионалне ватрогасне јединице Сребреник, те добровољних ватрогасних друштава Горња Тузла и Тузла и Управе полиције МУП-а ТК.
Корисницима са угрожених спратова припадници СХМП Дома здравља Тузла су указали медицинску помоћ, након чега су збринути на ниже спратове Установе. Медицинску помоћ угроженима пружало је и медицинско особље домова здравља Лукавац, Сребреник и Калесија. Повријеђени пацијенти су збринути на УКЦ-у Тузла, а међу повријеђенима се осим корисника Установе налазе и припадници полиције, ватрогасци, медицински радници, као и радници Дома пензионера Тузла.
Надлежни органи подузимају све потребне активности на расвјетљавају околности које су довеле до овог трагичног догађаја.
Више информација биће познато у наредним данима", наводе из ова установе.
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Кошарка
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
09
20
09
16
09
14
09
10
09
06
Тренутно на програму