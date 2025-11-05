Извор:
Аваз
05.11.2025
07:28
Коментари:0
У пожару у Дому пензионера у Тузли страдало је најмање девет особа, а бројни станари који нису били директно изложени пожари су у шоку.
Ружа Гајић је испричала да је она легла, а онда је чула да нешто пуца.
- Не знам да ли су простори остали отворени или су попуцали, на трећем сам спрату. Одмах сам звала рецепцију, нисам је могла добити. Она сам погледала кроз прозор и видјела да нешто пада. Неко се онда појавио и питао јесмо ли угрожени, рекла сам да нисам, чује ми се дим, кисне, не знам ни јесу ли прозори исправни - испричала је.
Додаје да нема информација о страдалим, а да су прво надлежни почели с извлачењем особа с виших спратова.
- Одох од братића жени, не могу у своју собу. Код мог улаза капље, рекли су ми ако имам гдје да идем. Забринута сам за многе, има доста штићеника који неће да воде рачуна, неће да искључе из утичница, не знам шта се дешава. На највишим спратовима су непокретни људи - казала је.
