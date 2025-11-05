Logo

Ово ће бити најсрећнији знак у 2026. години

05.11.2025

Лав ће у 2026. години бити један од најсрећнијих знакова Зодијака, јер у јулу Јупитер, планета среће и благостања улази у његов знак.

То представља почетак једног од најважнијих циклуса у посљедњих 12 година за Лавове.

Лична моћ и шанса за напредак

Јупитер у Лаву доноси самопоуздање, шансе за напредак и осјећај личне моћи. Лавови ће коначно моћи да заблистају пуним сјајем, али и привуку пажњу, признање и награде које су чекали. Све што су до сада градили, труд који су улагали, почиње да даје резултате.

Срећа долази кроз љубав, креативност, путовања, па чак и кроз непланиране животне преокрете који им отварају нова врата.

Сан се остварује

За многе Лавове ово ће бити година у којој се рађа нови животни правац, што значи да могу да промене посао, уђу у брак, преселе се или остваре сан који су дуго одлагали. Јупитер им враћа вјеру у себе, подиже им енергију и чини да све иде лакше.

Другим ријечима, од јула 2026. године Лав коначно улази у свој златни тренутак, односно период среће, оптимизма и великих личних побједа.

