Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

На страници “Хрвати без контекста” на друштвеној мрежи Икс објављена је фотографија цртежа која је насмијала цијели регион.
Претпоставља се да је настала у склопу школског задатка у којем се од ученика тражило да нацрта неки музички инструмент.
Млади аутор, наводно из Хрватске, приказао је хармонику и додао јој занимљив детаљ карактеристичан за балкански менталитет.
Из хармонике на цртежу вире новчанице, од 50, 100 и 200 евра.
Обичај даривања новца хармоникашу који забавља госте није неуобичајен на прославама или породичним слављима широм Балкана, а изгледа да је овај основац очигледно био на многима.
Детаљ с новчаницама одмах је освојио кориснике друштвених мрежа који су дијелили објаву.
Многи су препознали дух балканске традиције и хумор, те похвалили креативност и маштовитост младог аутора.
Корисници су истакнули да је ово “најбољи цртеж хармонике који су икада видјели”, а неки су нагласили како чак и најмлађи умјетници могу духовито приказати локалне обичаје и традицију, пише "Дневно".
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/6jhCTtxwiS— Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) November 1, 2024
