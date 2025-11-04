Logo

Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

Извор:

АТВ

04.11.2025

22:18

Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

На страници “Хрвати без контекста” на друштвеној мрежи Икс објављена је фотографија цртежа која је насмијала цијели регион.

Претпоставља се да је настала у склопу школског задатка у којем се од ученика тражило да нацрта неки музички инструмент.

Млади аутор, наводно из Хрватске, приказао је хармонику и додао јој занимљив детаљ карактеристичан за балкански менталитет.

Миљкан Пуцар

БиХ

Пуцар за АТВ: Погрешни и неправични ставови Уставног суда БиХ

Из хармонике на цртежу вире новчанице, од 50, 100 и 200 евра.

Обичај даривања новца хармоникашу који забавља госте није неуобичајен на прославама или породичним слављима широм Балкана, а изгледа да је овај основац очигледно био на многима.

Неочекивани “додатак” на хармоници

Детаљ с новчаницама одмах је освојио кориснике друштвених мрежа који су дијелили објаву.

пожар загреб

Регион

Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи

Многи су препознали дух балканске традиције и хумор, те похвалили креативност и маштовитост младог аутора.

Корисници су истакнули да је ово “најбољи цртеж хармонике који су икада видјели”, а неки су нагласили како чак и најмлађи умјетници могу духовито приказати локалне обичаје и традицију, пише "Дневно".

Тагови:

učenik

crtež

harmonika

Балкан

