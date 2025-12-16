Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце

Извор:
СРНА
16.12.2025
16:25
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да постоји жеља да у наредној години примарно буду стимулисани домаћи послодавци да шире своју производњу.
Додик је истакао да су ту и за сваког иностраног послодавца, инвеститора који жели да улаже у било који локалну заједницу у Српској.
"Спремни смо да задржимо стимулативне мјере које иду према послодавцима и које стимулишу њихове одлуке да овдје инвестирају", рекао је Додик.
Он је подсјетио да је планирани обим инвестиција које ће бити покренуте у сљедећој години у Републици Српској око четири милијарде КМ.
Нагласио је и да се на свим нивоима разговора, локалним заједницама и на нивоу Републике, да би се одговорило на изазове и развојне потребе Републике.
Он је додао да неке активности, као што су ауто-путеви, не могу бити завршене једно вријеме, али да је у идућој години улагање од четири милијарде КМ значајно за покретање инвестиционог карактера.
"Узмимо да је око 20 милијарди КМ укупан домаћи производ. То је веома висока инвестициона стопа и томе тежимо. Кад додамо да су расходи за плате у Републици Српској на нивоу европских процената између 25 и 30 одсто, јер укупно од домаћег производа на плате одлази око шест милијарди КМ и нешто, то говори да сада имамо потенцијал за додатни развој", закључио је Додик.
Лидер СНСД-а оцијенио је позитивним рад Владе Републике Српске у првих 100 дана, истичући да је Влада испунила своју политичку, друштвену и социјалну улогу.
"Влада је показала способност да одговори на изазове које су у овом времену били веома важне, а то је економска политика, очување социјалног статуса и измирење свих обавеза по буџету", рекао је Додик.
Додик је нагласио да је у децембру исплаћена новембарска пензија, али да ће до краја мјесеца бити исплаћена и пензија за децембар.
"Влада је имала у виду вишедневне празнике због којих би пензионери могли тек средином јануара да приме пензију. Начињен је значајан напор да се обезбиједи још једна пензију у овом мјесецу", нагласио је Додик.
Према његовим ријечима, то је озбиљан напор имајући у виду да је за исплату пензија на мјесечном нивоу потребно 167 милиона КМ.
"Требало је обезбиједити средства за исплату двије пензије и то није мала способност. Мислим да Влада тиме показује управо своју одговорност према свему, не само према пензионерској популацији, која наравно заслужује посебну пажњу, већ и према свему другоме", рекао је Додик.
Додик је поручио да ће се наставити истим темпом и да ништа неће бити доведено у питања.
Влада Српске, додао је Додик, бавила се и политичким одговорима на статус Републике Српске.
"Влада је, заједно са другим институцијама, стабилизовала укупне прилике у Републике Српској. Провели смо нефер изборе, које је наметнуло политичко Сарајево и који су пријетили да дестабилизују Републику Српску. Зато сада и видимо у Сарајеву сталне инсинуације, бројања, али и немогућност и неспособност Централне изборе комисије да реагује", истакао је Додик.
С друге стране, додао је Додик, Влада је обезбиједила услове да се одрже избори, који су још једном показали вољу народа у Републици Српској.
Додик је да је буџет Републике Српске за наредну годину одраз успјешне политике која је вођена у досадашњем времену и представља један од најбољих документа који одражава укупно стање политике Републике Српске.
"Буџет има општу подршку, сви га подржавају осим опозиције, што је наравно разумљиво. Подржавају га и иза тог документа стоје социјални партнери, борачка популација, привредници, синдикати, запослени, корисници инвалиднина. Задовољна је и пословна заједнице које ће имати на располагању подршку за инвестиције, за нова запошљавања и све оно што представља развојни карактере овог друштва", нагласио је Додик.
Додик је рекао да је буџет за наредну годину, предвиђен у износу од 7,4 милијарде КМ, уравнотежен са становишта прихода и онога што Српска у овом тренутку може да испуни, те да је зато он у значајном обиму висок, јер представља политике власти у односу према буџетским потрошачима.
"Само за пензије у буџету је предвиђено двије милијарде и стотину милиона КМ, јер ће оне бити повећане од јануара за 6,5 одсто. Такође, биће повећан и борачки додатак, као што је већ познато", рекао је Додик.
Он је нагласио да планирано повећање плата запослених у јавном сектору апсолутно је нешто што одговара и социјалним партнерима и развојном потенцијалу Републике Српске.
Додик је подсјетио да буџет у себи садржи и инвестициони дио који подразумијева наставак градње и интензивирање инвестиција.
"То је сам један мали дио укупног инвестиционог напора Републике Српске који ће износити више од четири милијарде КМ у наредној години", рекао је Додик.
Лидер СНСД је указао да предложени буџет и даље одражава релативно низак буџетски дефицит који је далеко испод дозвољеног процента од три одсто и предвиђа да задужење буде једнако тако ниско у погледу домаћег бруто производа, односно да буде на нивоу 34 одсто, што представља једно од најнижих задужења у региону.
"Без обзира на приговора по том питању морам да кажем да се нова задужења односе искључиво на финансирање старих и доспјелих обавеза и њихово репрограмирање, као и чињеницу да се подрже неки нови пројекти које смо предвидјели нашом развојном економском политиком", појаснио је Додик.
Тренутно на програму