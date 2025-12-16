Logo
Large banner

Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце

Извор:

СРНА

16.12.2025

16:25

Коментари:

0
Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да постоји жеља да у наредној години примарно буду стимулисани домаћи послодавци да шире своју производњу.

Додик је истакао да су ту и за сваког иностраног послодавца, инвеститора који жели да улаже у било који локалну заједницу у Српској.

"Спремни смо да задржимо стимулативне мјере које иду према послодавцима и које стимулишу њихове одлуке да овдје инвестирају", рекао је Додик.

Он је подсјетио да је планирани обим инвестиција које ће бити покренуте у сљедећој години у Републици Српској око четири милијарде КМ.

Нагласио је и да се на свим нивоима разговора, локалним заједницама и на нивоу Републике, да би се одговорило на изазове и развојне потребе Републике.

Трговска гора

Република Српска

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

Он је додао да неке активности, као што су ауто-путеви, не могу бити завршене једно вријеме, али да је у идућој години улагање од четири милијарде КМ значајно за покретање инвестиционог карактера.

"Узмимо да је око 20 милијарди КМ укупан домаћи производ. То је веома висока инвестициона стопа и томе тежимо. Кад додамо да су расходи за плате у Републици Српској на нивоу европских процената између 25 и 30 одсто, јер укупно од домаћег производа на плате одлази око шест милијарди КМ и нешто, то говори да сада имамо потенцијал за додатни развој", закључио је Додик.

Влада Српске показала способност да одговори на све изазове

Лидер СНСД-а оцијенио је позитивним рад Владе Републике Српске у првих 100 дана, истичући да је Влада испунила своју политичку, друштвену и социјалну улогу.

"Влада је показала способност да одговори на изазове које су у овом времену били веома важне, а то је економска политика, очување социјалног статуса и измирење свих обавеза по буџету", рекао је Додик.

Додик је нагласио да је у децембру исплаћена новембарска пензија, али да ће до краја мјесеца бити исплаћена и пензија за децембар.

савјет министара

БиХ

Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

"Влада је имала у виду вишедневне празнике због којих би пензионери могли тек средином јануара да приме пензију. Начињен је значајан напор да се обезбиједи још једна пензију у овом мјесецу", нагласио је Додик.

Према његовим ријечима, то је озбиљан напор имајући у виду да је за исплату пензија на мјесечном нивоу потребно 167 милиона КМ.

"Требало је обезбиједити средства за исплату двије пензије и то није мала способност. Мислим да Влада тиме показује управо своју одговорност према свему, не само према пензионерској популацији, која наравно заслужује посебну пажњу, већ и према свему другоме", рекао је Додик.

Додик је поручио да ће се наставити истим темпом и да ништа неће бити доведено у питања.

Влада Српске, додао је Додик, бавила се и политичким одговорима на статус Републике Српске.

"Влада је, заједно са другим институцијама, стабилизовала укупне прилике у Републике Српској. Провели смо нефер изборе, које је наметнуло политичко Сарајево и који су пријетили да дестабилизују Републику Српску. Зато сада и видимо у Сарајеву сталне инсинуације, бројања, али и немогућност и неспособност Централне изборе комисије да реагује", истакао је Додик.

С друге стране, додао је Додик, Влада је обезбиједила услове да се одрже избори, који су још једном показали вољу народа у Републици Српској.

Предложени буџет одраз досадашње успјешне политике

Додик је да је буџет Републике Српске за наредну годину одраз успјешне политике која је вођена у досадашњем времену и представља један од најбољих документа који одражава укупно стање политике Републике Српске.

"Буџет има општу подршку, сви га подржавају осим опозиције, што је наравно разумљиво. Подржавају га и иза тог документа стоје социјални партнери, борачка популација, привредници, синдикати, запослени, корисници инвалиднина. Задовољна је и пословна заједнице које ће имати на располагању подршку за инвестиције, за нова запошљавања и све оно што представља развојни карактере овог друштва", нагласио је Додик.

Додик је рекао да је буџет за наредну годину, предвиђен у износу од 7,4 милијарде КМ, уравнотежен са становишта прихода и онога што Српска у овом тренутку може да испуни, те да је зато он у значајном обиму висок, јер представља политике власти у односу према буџетским потрошачима.

"Само за пензије у буџету је предвиђено двије милијарде и стотину милиона КМ, јер ће оне бити повећане од јануара за 6,5 одсто. Такође, биће повећан и борачки додатак, као што је већ познато", рекао је Додик.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана

Он је нагласио да планирано повећање плата запослених у јавном сектору апсолутно је нешто што одговара и социјалним партнерима и развојном потенцијалу Републике Српске.

Додик је подсјетио да буџет у себи садржи и инвестициони дио који подразумијева наставак градње и интензивирање инвестиција.

"То је сам један мали дио укупног инвестиционог напора Републике Српске који ће износити више од четири милијарде КМ у наредној години", рекао је Додик.

Лидер СНСД је указао да предложени буџет и даље одражава релативно низак буџетски дефицит који је далеко испод дозвољеног процента од три одсто и предвиђа да задужење буде једнако тако ниско у погледу домаћег бруто производа, односно да буде на нивоу 34 одсто, што представља једно од најнижих задужења у региону.

"Без обзира на приговора по том питању морам да кажем да се нова задужења односе искључиво на финансирање старих и доспјелих обавеза и њихово репрограмирање, као и чињеницу да се подрже неки нови пројекти које смо предвидјели нашом развојном економском политиком", појаснио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

Република Српска

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

1 ч

0
Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана

Република Српска

Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана

3 ч

0
Тришић Бабић са амбасадором Француске у БиХ: Српска конструктиван и поуздан партнер

Република Српска

Тришић Бабић са амбасадором Француске у БиХ: Српска конструктиван и поуздан партнер

3 ч

0
Цвијановић: Тврдње да власт у Српској гради ближе односе са Хрватском него са Србијом су бесмислице

Република Српска

Цвијановић: Тврдње да власт у Српској гради ближе односе са Хрватском него са Србијом су бесмислице

3 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner