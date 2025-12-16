Logo
Large banner

Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

16.12.2025

15:46

Коментари:

0
Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

Савјет министара данас је с дневног реда повукао Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ као привременог тијела Савјета министара.

Са дневног реда скинуте су и тачке Нацрт закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.

Пред министрима ће се наћи Нацрт споразума о гранту између Шведске и Савјета министара у вези с програмом Институционално јачање за резултате у родној равноправности, саопштено је на веб-страници Савјета министара.

На дневном реду су и Приједлог меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, као и Приједлог одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за 2026. годину.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана

На сједници би требало да се разматра Приједлог одлуке о формирању радних подгрупа Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, те финансирања ширења оружја за масовно уништење у БиХ и Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређене робе до 31. децембра.

Министарство безбједности доставило је Информација о стању у области миграција у БиХ у првих шест мјесеци.

Подијели:

Тагови:

Савјет министара БиХ

dnevni red

sjednica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дојава о бомби на аеродрому - лажна

БиХ

Дојава о бомби на аеродрому - лажна

8 ч

0
Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

БиХ

Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

8 ч

0
Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

БиХ

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

19 ч

0
Европски закони сутра на сједници Савјета министара

БиХ

Европски закони сутра на сједници Савјета министара

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

17

38

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner