Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

16.12.2025
15:46
Савјет министара данас је с дневног реда повукао Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ као привременог тијела Савјета министара.
Са дневног реда скинуте су и тачке Нацрт закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
Пред министрима ће се наћи Нацрт споразума о гранту између Шведске и Савјета министара у вези с програмом Институционално јачање за резултате у родној равноправности, саопштено је на веб-страници Савјета министара.
На дневном реду су и Приједлог меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, као и Приједлог одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за 2026. годину.
Република Српска
Будимир: Свјесни смо пријетњи, полиција предузима мјере на заштити грађана
На сједници би требало да се разматра Приједлог одлуке о формирању радних подгрупа Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, те финансирања ширења оружја за масовно уништење у БиХ и Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређене робе до 31. децембра.
Министарство безбједности доставило је Информација о стању у области миграција у БиХ у првих шест мјесеци.
