Европски закони сутра на сједници Савјета министара

Бранка Дакић

15.12.2025

21:17

Европски закони сутра на сједници Савјета министара
Фото: АТВ

Закони на чекању, политичких договора ни у најави, а рокови истичу. Двије неуспјеле сједнице Савјета министара БиХ иза нас, сутра нова. на дневном реду два европска закона – о Суду Бих и Високом судском и тужилачком савјету. У СНСД-у понављају да нису против европског пута, али исто тако од Европске уније, из које тврде да се залаже за поштовање демократских принципа, очекују осуду да неизабрани странац не намеће законе у БиХ, већ да се они усвајају у институцијама.

"Тражимо да се ЕУ очитује јасно, тражимо да уколико су и они за европске стандарде, да буду наши савезници, да те негативне посљедице супротне европским стандардима елиминишемо из правног живота БиХ", истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Тешко је прогнозирати сутрашњи исход , али треба имати у виду да ће се Измјене закона о Суду БиХ и ВСТС-у наћи пред посланицима, те да ће се о њима на једној од наредних сједница расправљати у скраћеној процедури, подсјећају у СДС-у.

„То значи да ћемо ми врло брзо имати сједницу са ове двије тачке дневног реда и ја вјерујем да ћемо до краја године разријешити то питање“, тврди потпредсједник СДС-а Желимир Нешковић.

Било би добро да Савјет министара усвоји два европска закона и именује главног преговарача са Европском унијом, али немамо ништа против ни да то уради Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, порука је из ХДЗ-а.

„Ако би та два приједлога које је министар већ припремио за Вијеће министара ишли у Заступнички дом, чак и ту смо спремни то потписати. Онда би могли ријешити питање блокаде. Остављено нам је вријеме наредних дана да усвојимо то и да нам се врата отворе“, изјавио је предсједник ХДЗ-а Драган Човић.

Не треба занемарити чињеницу да је Европска унија прије 30 година била много утицајнија. Данас, под утицајем различитих фактора, слаби и њен значај, став је аналитичара.

„Ако се узму у обзир сви процеси, мигранти, ЛГБТ, онда је могуће да ће ЕУ за 20 година бити неутицајна категорија“, казао је професор међународних односа Милош Шолаја.

Сједница савјета министара БиХ, сутра. Дан послије, сједница Европског савјета на којој ће се расправљати о еу путу БиХ.

EU

BiH

