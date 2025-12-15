Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

15.12.2025
15:02
Надлежне институције на свим нивоима власти у БиХ уложиће додатне напоре да докажу да је одлагалиште на Трговској гори апсолутно недопустиво и неприхватљиво, а правна борба заснована на ставовима институција у БиХ биће настављена путем међународне адвокатске куће, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Експертски тим ће добити додатне инструкције", рекао је Кошарац и напоменуо да је и увођење реципрочних мјера такође могућност коју треба размотрити.
Он је истакао да је Хрватски сабор данас подржао апсолутно неприхватљив закон који означава противправни улазак у завршницу политичког пројекта у виду планираног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.
"Упркос нашим упозорењима и отвореном противљењу, Хрватска наставља да крши међународне конвенције и пријети да наруши здравље становништва, животну средину и укупну безбједност, како на територији Хрватске, тако и на територији Републике Српске и Федерације БиХ", упозорио је Кошарац.
Он каже да је чињеница да поступци Хрватске озбиљно нарушавају добросусједске односе и да ово пријети да постане отворено питање.
"Не вјерујемо у добре намјере Хрватске, али овакве одлуке нас неће обесхрабрити. Ми настављамо борбу против спорног одлагалишта на Трговској гори", истакао је Кошарац.
Он је подсјетио да БиХ, као сусједна и директно погођена земља, уопште није била укључена у процес доношења одлука у вези са спорним избором локације у граничном подручју, нити је озбиљно консултована у складу са међународним правним нормама, што је значајно кршење обавеза Еспо и Архушке конвенције".
Кошарац је поручио да Секретаријат Еспо конвенције мора реаговати.
"Нећемо одустати јер су интерес наших грађана, заштита њиховог здравља и животне средине нулти приоритет", истакао је Кошарац.
Хрватски сабор изгласао је данас Закон о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.
