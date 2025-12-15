Logo
Large banner

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

15.12.2025

15:02

Коментари:

0
Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори
Фото: АТВ

Надлежне институције на свим нивоима власти у БиХ уложиће додатне напоре да докажу да је одлагалиште на Трговској гори апсолутно недопустиво и неприхватљиво, а правна борба заснована на ставовима институција у БиХ биће настављена путем међународне адвокатске куће, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Експертски тим ће добити додатне инструкције", рекао је Кошарац и напоменуо да је и увођење реципрочних мјера такође могућност коју треба размотрити.

Он је истакао да је Хрватски сабор данас подржао апсолутно неприхватљив закон који означава противправни улазак у завршницу политичког пројекта у виду планираног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.

"Упркос нашим упозорењима и отвореном противљењу, Хрватска наставља да крши међународне конвенције и пријети да наруши здравље становништва, животну средину и укупну безбједност, како на територији Хрватске, тако и на територији Републике Српске и Федерације БиХ", упозорио је Кошарац.

miroslav drljaca

Градови и општине

Дрљача: Проблем Трговске горе рјешавати на међународном нивоу

Он каже да је чињеница да поступци Хрватске озбиљно нарушавају добросусједске односе и да ово пријети да постане отворено питање.

"Не вјерујемо у добре намјере Хрватске, али овакве одлуке нас неће обесхрабрити. Ми настављамо борбу против спорног одлагалишта на Трговској гори", истакао је Кошарац.

Он је подсјетио да БиХ, као сусједна и директно погођена земља, уопште није била укључена у процес доношења одлука у вези са спорним избором локације у граничном подручју, нити је озбиљно консултована у складу са међународним правним нормама, што је значајно кршење обавеза Еспо и Архушке конвенције".

Кошарац је поручио да Секретаријат Еспо конвенције мора реаговати.

"Нећемо одустати јер су интерес наших грађана, заштита њиховог здравља и животне средине нулти приоритет", истакао је Кошарац.

Хрватски сабор изгласао је данас Закон о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Trgovska gora

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

БиХ

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

2 ч

0
Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

БиХ

Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

5 ч

0
Плотан: ОХР оштетио БиХ за 25 милијарди КМ

БиХ

Плотан: ОХР оштетио БиХ за 25 милијарди КМ

5 ч

0
Посланици у Хрватском сабору данас би требало да одлучују о судбини великог броја људи

БиХ

Посланици у Хрватском сабору данас би требало да одлучују о судбини великог броја људи

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner