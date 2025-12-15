Жупљанин: Терористички напад у Сиднеју аларм и за БиХ

Извор:
СРНА
15.12.2025
11:10
Коментари:0
Стручњак за безбједност Слободан Жупљанин упозорио је да је терористички напад у Аустралији током обиљежавања јеврејског празника Ханука аларм и за БиХ, будући да у Федерацији БиХ постоје посебно изражене негативне конотације у вези са Израелом и јеврејским народом због сукоба на Блиском истоку.
Жупљанин је нагласио да се не смије "забити глава у пијесак" и рећи то се догодило негдје далеко.
- Ово је аларм не само за БиХ, него и за Европу јер су много агресивније снаге које заговарају рјешења проблема Европе ратом - указао је Жупљанин.
Он је указао да је терористички напад у Сиднеју посљедица глобалних поступања у вези са сукобом на Блиском истоку између Израела и Палестинаца због којег је створена изузетно негативна клима према јеврејском народу.
Жупљанин је истакао да је таква клима пренесена и у БиХ, наводећи као примјер отказивање одржавања Конгреса рабина Европе у Сарајеву.
- То говори о перцепцији да је све што је везано за Јевреје у овом моменту неприхватљиво, те да треба изражавати негодовање у сваком смислу, па све до терористичких аката. То је опасна клима и опасно стање. Живимо у вријеме када се ствари са глобалног нивоа брзо преносе на локални и због тога сви требају бити забринути, не само у БиХ него у читавом свијету - рекао је Жупљанин.
Он је навео да су у БиХ и даље снажне идеје које преферирају говор мржње и стварање инцидентних ситуација, што посебно долази из ФБиХ и да би безбједносне службе требале да предузму све како би се спријечио било какав инцидент, поготово јер долазе празнични дани.
- Неколико "јастребова", државнички и политички високопозиционираних у БиХ, предводници су таквих ставри и стања, те је због тога на надлежним безбједносним службама у БиХ да врло брижљиво, буквално на дневном нивоу прате стање безбједности и да учине све потребно да би се спријечио било какав инцидент - рекао је Жупљанин.
Он је оцијенио да је опасност од евентуалних напада већа у вријеме празника на шта указује и јучерашњи терористички напад у Аустралији који се догодио током јеврејског празника Ханука.
- Мир нема цијену и обавеза је свих да учине све како би се одржао мир и безбједност - закључио је Жупљанин.
Терористички напад на плажи у Сиднеју догодио се јуче.
Према посљедњим информацијама погинуло је 16 лица, а десетине је повријеђених.
БиХ
2 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
17 ч1
БиХ
17 ч1
Најновије
Најчитаније
12
43
12
40
12
31
12
29
12
28
Тренутно на програму