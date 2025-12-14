Уставни суд БиХ тек крајем јануара о уставности Владе Српске

Аутор:Бранка Дакић
14.12.2025
19:11
Судије уставног Суда БиХ крајем прошлог мјесеца расправљале су о уставности избора Владе Републике Српске и премијера Саве Минића, али сагласности није било, па је изостала и коначна одлука. Нова сједница је тек крајем јануара.
Ако се водимо логиком, апсурдно је да Уставни суд расправља о уставности Владе пет мјесеци након њеног избора и након што је Влада донијела и доноси бројне значајне одлуке, предсједник Суда у томе не види ништа спорно. Предмет је, каже, комплексан и захтијева озбиљан приступ.
„Ми смо расправу довели у одређену фазу у којој је закључено да има потребе још анализирати одређене аспекте тог врло озбиљног питања. Да подсјетим да се овдје ради о четири захтјева спојеним у један, у којима се тражи оцјена уставности Владе под један, а у другом дијелу, рекох спојени су захтјеви, тражи се рјешавање спора између БиХ и ентитета Република Српска“, рекао је Мирсад Ћеман, предсједник Уставног суда БиХ.
Ћеман не може са сигурношћу тврдити ни да ће одлука бити донесена и на сједници у јануару. Влада је изабрана у складу са Уставом Републике Српске и ништа ту није спорно, порука је из Српске.
„Сви ти који нису добронамјерни, а који су подносили апелацију и покушавају да оспоре легитимитет Владе Републике Српске, требали су да то поднесу Уставном суду Републике Српске, ако вие дешто спорно“, каже Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Одлуке које Влада Српске доноси и те како утичу на живот грађана, па је Уставни БиХ требало да по хитном поступку одлучује о овој апелацији, сматрају правници. Треба имати у виду да ова правосудна институција није попуњена, односно да у њој нема судија из Републике Српске, па то свакако утиче да исход одлуке, посебно ако судије немају усаглашен став, што је случај у овом предмету.
„Ако најмање пет судија није за једну одлуку да ће у року не дужем од шест мјесеци поново та одлука доћи на дневни ред, гдје ће глас предсједника Суда се рачунати као дупли глас. Дакле, хипотетички, ако на овој посебној сједници би четворо судија било за једну одлуку и уколико је међу тих четворо предсједник Уставног суда, одлука ће бити прихваћена зато што ће он имати дупли глас“, рекао је Дамир Сакић, правник.
Апелацију за оцјену уставности Владе Српске и премијера Саве Минића поднијели су делегати Клуба бошњачког народа Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, посланици Представничког дома Парламента БиХ и први замјеник предсједавајућег Дома народа. Премијер Саво Минић раније је још рекао да вјерује у правду, али да ће и ако је не буде у случају одлуке Уставног суда, Српска институционално одговорити.
