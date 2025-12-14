Logo
Прва кандидатура за изборе у БиХ! Комшић није, ево ко иде испред ДФ-а

Извор:

Кликс

14.12.2025

18:29

Коментари:

4
Фото: Anadolu

Кандидат Демократске фронте (ДФ) за члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа на Општим изборима 2026. године биће Славен Ковачевић.

Предсједништво Демократске фронте је ову одлуку донијело на данашњој сједници.

Ковачевић је и раније био кандидат у изборним циклусима, али не за позицију члана Предсједништва БиХ. У периоду 2012 - 2016 био је СДП-ов одборник у Градском вијећу Сарајева, у које је ушао из Општинског вијећа Центар.

Славен Ковачевић 01102025

БиХ

Неугодни детаљи у случају Ковачевић против БиХ

Недавно је био у жижи јавности због пресуде Европског суда за људска права, који је пресудио у корист Босне и Херцеговине у предмету у којем се Ковачевић жалио на повреду изборног права.

Новинар Дневног аваза Данијал Хаџовић изјавио је да је Славен Ковачевић познат по свом мијењању националне припадности. Ковачевић је неко вријеме био Хрват, тренутно се изјашњава као "остали", а у једном периоду се изјашњавао као Србин, појашњавао је прошле године Хаџовић.

Иначе, ово је први званични кандидат за Предсједништво БиХ на изборима наредне године с обзиром на то да многе странке још увијек разматрају потенцијалне приједлоге.

Славен Ковачевић 01102025

БиХ

Европски суд пресудио: Ковачевић није жртва

Његова кандидатура долази након што је Жељко Комшић, предсједник ДФ-а, добио претходна два мандата, што је максимални број узастопних мандата у Предсједништву БиХ, те овај изборни циклус нема право да се кандидује.

Славен Ковачевић 01102025

БиХ

У име народа - одбијено: Детаљи пресуде Славену Ковачевићу

