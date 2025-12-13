Податке из личне карте грађана узимају искључиво овлаштени контролори

Извор:
Податке из личне карте грађана у БиХ могу да узимају контролори законски овлаштени да провјеравају идентитет и вјеродостојност документа, а грађани имају право да траже информацију од контролора о законским овлаштењима за узимање на увид или копирање личних докумената, те обраду тих података.
Из Агенција за заштиту личних података у БиХ рекли су Срни да се посебним законима утврђује могућност прикупљања копија личних карата грађана одређених контролора.
Такво овлаштење имају банке у БиХ, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активност.
Када је ријеч о обради Јединственог матичног броја /ЈМБ/ грађана, из Агенције су подсјетили да је то регулисано Законом о ЈМБ-у.
Чланом 18. Закона о ЈМБ прописано је да се "само ако је то законом изричито прописано, ЈМБ уписује у личну карту, извод из матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих, радну књижицу, здравствену легитимацију, пасош, возачку дозволу, оружни лист, евиденцију о држављанству, као и друге евиденције и јавне исправе грађана".
- Сходно наведеном, Закон о ЈМБ-у, као лекс специалис, експлицитно ограничава обраду ЈМБ само у законом утврђеним случајевима. Контролори који имају посебним законима овлаштења могу да обрађују ЈМБ-ове грађана - истакли су из Агенције, те додали да у супротном долази до повреде Закона о заштити личних података.
Уколико постоји сумња о кршењу права на закониту обраду личних података, грађани могу да поднесу приговор Агенцији.
Приговор треба да садржи име, презиме и адресу подносиоца приговора, назив контролора против којег се подноси приговор, кратко образложење приговора, расположиве доказе и друге релевантне информације везане за предмет приговора, те потпис подносиоца приговора.
Својеручно потписан приговор грађани могу да доставе путем поште, факсом, имејлом или лично на протокол Агенције.
Из Агенције су додали да грађани треба да воде рачуна о личним документима како их не би изгубили, односно да не би дошло до злоупотребе података из документа.
У случају губитка документа потребно је да грађани одмах о томе да обавијесте надлежну полицијску станицу.
