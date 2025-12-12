Човић: Високи представник нема шта радити у БиХ, боље да ушутим на изјаве Конаковића

Извор:
12.12.2025
Драган Човић, предсједник Хрватског народног сабора БиХ сматра да тренутна политичка криза није највећа од потписивања од Дејтонског споразума. Ову поруку је, између осталог, поручио на данашњој конференцији у Загребу посвећеној Дејтонском споразуму.
"Вратио бих вас 25 година уназад да видите шта је права криза", рекао је он те додао да је тадашњи високи представник донио стотине одлука када је "140 хрватских представника санкционисано".
Коментарисао је и изјаву Елмедина Конаковића који је рекао да се у БиХ не може без међународних институција.
"Боље да зашутим на изјаве Конаковића", поручио је Човић те додао да Конаковић вјероватно није тако мислио.
Присјетио се и Херцеговачке банке те је питао је ли неко одговарао за то након 25 година. Сматра како је тада "уништен систем" те додаје да су га "некако преживјели".
"Један дио вас зна да смо имали писане документе да се господарска моћ Хрвата мора спустити због друга два народа и то се радило свим средствима", рекао је Човић.
Присјетио се своје каријере у привреди те рекао како је "својом несрећом" отишао у политику.
"Морамо бити свјесни да економија нема шансе у овим приликама. Јуче сте имали демонстрацију немоћи, да инвестирате милионе и неко дође и каже не можете", рекао је Човић, мислећи на неотварање граничног пријелаза Градишка.
Истакао је како је "нападнут" хрватски премијер Андреј Пленковић који је најзаслужнији за то "иако ниједан закон није прекршио", говорећи о томе јер је ушао у нашу земљу преко овог пријелаза који још није отворен. Истакнуо је како је све било према законима.
Човић се осврнуо и на 11 влада у ФБиХ, говорећи о самом уређењу кантона
"Покушали смо са Бакиром (Изетбеговићем) причати прије 20 година да направимо два 'мега кантона', бошњачки и хрватски, али је реакција била негативна", рекао је он.
Једна од његових главних порука је била да се хитно мора затворити канцеларија високог представника, а као главни разлог је истакао јер није ријешио питање државне имовине.
Говорио је о Јужној интерконекцији те рекао како је тај закон донесен прегласавањем и да је циљ "избацити Бх. гас из овог пројекта јер му ту није мјесто" те да се да концесија америчкој компанији.
Тврди како ће се овај пројекат градити шест, седам година "какви смо ми". Говорио је и на крају поново о високом представнику Кристијану Шмиту.
"Идеја је била да доскочи Додику (Милораду) и заустави све инвестиције у Републици Српској", сматра Човић те рекао да су му "послали поруку".
На крају је упутио поруку:
"Високи представник нема шта радити у БиХ ако смо у могућности да отворимо преговарачки процес до краја године".
