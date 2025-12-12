Logo
Цвијановић: БиХ треба да се врати себи, а то значи распустити ПИК и укинути бонска овлаштења

12.12.2025

19:40

Фото: Srna

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила да је потребно да БиХ уђе у фазу враћања себи, а то значи распуштање Савјета за имплементацију мира, укидање бонских овлаштења враћање надлежности домаћим институцијама, те рашчићавање са законодавством које није у складу са демократским постулатима.

"Када је ријеч о распуштању Савјета за имплементацију мира, у првој фази то би значило да ту буду државе које су потписнице и гаранти Дејтонског споразума, значи мали круг држава који би нас извео из ове шуме у којој се сада налазимо", рекла је Цвијановићева у Загребу на међународној конференцији "Тридесет година након Дејтона, отварање пута локалним рјешењима".

Она је указала да се рашчишћавање са законодавством може урадити заједно са ЕУ.

"Треба видјети шта је то што је донесено, а није у складу са демократским постулатима који предвиђају да законе доносе демократске институција надлежне за то по Уставу", рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да је озбиљан разговор о будућности БиХ може дати многе одговоре.

"При томе свако треба да умањи своје политичке апетите и да разумије да је држава компромисна, да је тако направљена и да једино тако може да опстане", рекла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

ОХР

