Кошарац упутио отворено писмо посланицима Сабора Хрватске прије гласања о спорном закону

12.12.2025

14:28

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац упозорио је посланике у Сабору Хрватске да је приједлог Закона о изградњи Центра за збрињавање радиоактивног отпада акт који означава противправни улазак у завршницу политичког пројекта у виду планираног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.

Он је у отвореном писму позвао посланике у Сабору Хрватске, који по хитном поступку разматрају леx специалис о изградњи Центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори, да прије гласања за овај скандалозни акт узму у обзир озбиљне посљедице које реализација овог пројекта може имати по здравље становништва, животну средину и укупну безбједност како на територији Хрватске, тако и на територији Републике Српске и Федерације БиХ.

"Иако смо свјесни да руководство Хрватске не показује апсолутно никакво разумијевање нити бригу за потоњу територију и становништво, основно очекивање ваших бирача је да заступате интересе барем становништва Републике Хрватске", истакао је Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара.

gradska uprava banjaluka

Бања Лука

Деманти Града Бања Лука: Фирма ''Драгичевић'' није испунила елементарне услове

Он је упозорио да је начин на који је овај приједлог закона припремљен и представљен, као и његов садржај, у директној супротности с међународним конвенцијама и бројним стандардима којима је Хрватска обавезана.

Кошарац је, између осталог, упозорио да БиХ, као сусједна и директно погођена земља, уопште није била укључена у процес доношења одлука у вези са спорним избором локације у граничном подручју, нити је озбиљно консултована у складу са међународним правним нормама, што је значајно кршење обавеза Еспо и Архушке конвенције.

"Штавише, основане и образложене примједбе које су изнијете од стране заинтересоване јавности и институција у БиХ, нису биле чак ни ефективно размотрене, те су остале без икаквог адекватног одговора или реакције која би указала на спремност да се поштују међународни стандарди", нагласио је Кошарац.

Он је истакао да је збрињавање радиоактивног отпада једно од најсложенијих питања у вези са нуклеарном енергијом и заштитом животне средине, које својим карактером превазилази границе једне државе и захтијева потпуну усклађеност са начелима регионалне стабилности, одговорне политике и регионалне сарадње.

Сања Вулић

Република Српска

Вулић: Недопустиво објављивање података и адресе пуномоћника СНСД-а

"Изражавамо озбиљну забринутост и снажно противљење досадашњем начину поступања Хрватске у вези с планираном изградњом Центра за збрињавање радиоактивног отпада на локацији Черкезовац, укључујући нарочито посљедњи примјер приједлога закона. Сматрамо да су овакви потези у потпуности супротни начелима међународног права, европским стандардима, као и принципима транспарентности, сарадње и добросусједских односа", навео је Кошарац.

Он је позвао посланике у Сабору Хрватске да гласају савјесно и заштите међународни правни поредак, правни систем Европске уније, правни систем Хрватске, а што је најважније, да заштитите угрожено становништво и његова основна људска права.

"Гласајте против Закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори", поручио је Кошарац.

Очекује се да ће се Сабор Републике Хрватске о овом закону изјашњавати у понедјељак, 15. децембра.

Сташа Кошарац

Trgovska gora

