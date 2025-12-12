Logo
Вулић: Недопустиво објављивање података и адресе пуномоћника СНСД-а

Извор:

СРНА

12.12.2025

14:22

Вулић: Недопустиво објављивање података и адресе пуномоћника СНСД-а

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је данас да је недопустиво то што је Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ објавила податке и кућну адресу пуномоћника СНСД-а, наводећи да тиме није само он угрожен већ и сви који живе на тој адреси.

- Недопустиво је да тако нешто буде доступно јавности и не само да су угрозили пуномоћника, већ и све који живе на тој адреси и малољетну дјецу и одрасле, што то је недопустиво - рекла је Вулићева, коментаришући одговор ЦИК-а који се односио на то да ли је ЦИК свјестан да је прекршио Закон о заштити личних података.

Славонски Брод, привиђење

Регион

Младић из БиХ пред судијом након кобног преласка Саве: Страхује се да ће побјећи

Она је апеловала на новинаре да буду савјесни и прекрију нечију адресу и ЈМБГ, када већ запослени у ЦИК-у нису.

Таг:

Сања Вулић

