Вулић: Недопустиво објављивање података и адресе пуномоћника СНСД-а

Извор:
СРНА
12.12.2025
14:22
Коментари:2
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је данас да је недопустиво то што је Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ објавила податке и кућну адресу пуномоћника СНСД-а, наводећи да тиме није само он угрожен већ и сви који живе на тој адреси.
- Недопустиво је да тако нешто буде доступно јавности и не само да су угрозили пуномоћника, већ и све који живе на тој адреси и малољетну дјецу и одрасле, што то је недопустиво - рекла је Вулићева, коментаришући одговор ЦИК-а који се односио на то да ли је ЦИК свјестан да је прекршио Закон о заштити личних података.
Регион
Младић из БиХ пред судијом након кобног преласка Саве: Страхује се да ће побјећи
Она је апеловала на новинаре да буду савјесни и прекрију нечију адресу и ЈМБГ, када већ запослени у ЦИК-у нису.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч11
Република Српска
4 ч3
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму