Власти саопштиле: Двије жене обољеле од губе

Извор:

СРНА

12.12.2025

15:23

Маска вирус прехлада жена болест
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Власти Румуније саопштиле су да је потврђено да су двије жене у Клужу обољеле од губе.

Министарство здравља Румуније саопштило је да је губа потврђена код двије масерке поријеклом из Индонезије, те да се чекају резултати тестирања још двоје људи.

Румунски министар здравља Александру Рогобете изјавио је да нема разлога за панику јер се зараза преноси само ако неко проводи дуже вријеме са лицем које је заражено.

Он је истакао да се једна од пацијенткиња недавно вратила из Индонезије, након што је провела мјесец дана са мајком, којој је такође дијагностикована губа и која се тренутно налази у болници.

Случајеви су први који су потврђени у Румунији посљедњих више од 40 година.

