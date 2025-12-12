На њему ће бити ћирилица: Стиже нови евро, ово је изглед

Извор:
Еврозона ће се поново проширити 1. јануара 2026, када ће Бугарска увести евро, а притом јој је омогућено да сама обликује изглед својих кованица.
Бугарска постаје 21. чланица еврозоне, а као и све друге земље, добила је прилику да предложи властите мотиве за националну страну еврокованица.
Нове кованице биће пуштене у оптицај у јануару, преносе њемачки медији.
Кованица од 2 евра приказује портрет светог Пајсија Хиландарског, кључне личности бугарског народног препорода и аутора дјела Славено-бугарска историја.
На кованици се налазе година издавања, назив државе "БЪЛГАРИЯ“ те ријеч "ЕВРО“ исписана ћирилицом. Уз ивицу је двапут утиснут натпис "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ ("Боже, заштити Бугарску“) – једном правилно, а једном обрнуто пише "Феникс магазин".
Кованица од 1 евра приказује светог Ивана Рилског, заштитника Бугарске и оснивача Самостана Рила, приказаног с крстом и свитком у руци. Уз његов лик наведени су година издавања, назив државе на бугарском те ријеч "ЕВРО“ на ћирилици.
Новац од 50 центи садржи рељефни приказ Мадарског коњаника – камене резбарије из 8. вијека и УНЕСКО-ове свјетске баштине.
Коњаник је окренут удесно и пробија лава – снажан симбол из бугарске прошлости. Дизајн такође укључује годину издавања, натпис "БЪЛГАРИЯ“ (назив државе на бугарском) и ријеч "СТОТИНКИ“ ("ЦЕНТ“) на ћирилици.
Новац од 20 центи садржи рељефни приказ Мадарског коњаника – камене резбарије из 8. вијека и УНЕСКО-ове свјетске баштине.
Коњаник је окренут удесно и пробија лава – снажан симбол из бугарске прошлости. Дизајн такође укључује годину издавања, натпис "БЪЛГАРИЯ“ (назив државе на бугарском) и ријеч "СТОТИНКИ“ („ЦЕНТ“) на ћирилици.
Кованица од 10 центи садржи рељефни приказ Мадарског коњаника – камене резбарије из 8. вијека и УНЕСКО-ове свјетске баштине.
Коњаник је окренут удесно и пробија лава – снажан симбол из бугарске прошлости. Дизајн такође укључује годину издавања, натпис "БЪЛГАРИЯ“ (назив државе на бугарском) и ријеч "СТОТИНКИ“ ("ЦЕНТ“) на ћирилици.
Кованица од 5 центи садржи рељефни приказ Мадарског коњаника – камене резбарије из 8. вијека и УНЕСКО-ове свјетске баштине.
Коњаник је окренут удесно и пробија лава – снажан симбол из бугарске прошлости. Дизајн такође укључује годину издавања, натпис "БЪЛГАРИЯ“ (назив државе на бугарском) и ријеч "СТОТИНКИ“ („ЦЕНТ“) на ћирилици.
Кованица од 2 цента садржи рељефни приказ Мадарског коњаника – камене резбарије из 8. вијека и УНЕСКО-ове свјетске баштине.
Коњаник је окренут удесно и пробија лава – снажан симбол из бугарске прошлости. Дизајн такође укључује годину издавања, натпис "БЪЛГАРИЯ“ (назив државе на бугарском) и ријеч "СТОТИНКИ“ („ЦЕНТ“) на ћирилици.
Кованица од 1 цента садржи рељефни приказ Мадарског коњаника – камене резбарије из 8. вијека и УНЕСКО-ове свјетске баштине.
Коњаник је окренут удесно и пробија лава – снажан симбол из бугарске прошлости. Дизајн такође укључује годину издавања, натпис "БЪЛГАРИЯ“ (назив државе на бугарском) и ријеч "СТОТИНКА“ („ЦЕНТ“) на ћирилици.
Све земље ЕУ у еврозони могу одабрати дизајне специфичне за земљу за своје кованице након придруживања монетарној унији. Осим тога, постоје и пригодне кованице. Свака земља може одабрати два дизајна за њих сваке године.
Успут, еуроновчанице имају јединствене дизајне преко националних граница. Обично приказују карту Европе на једној страни, док друга страна приказује врата или прозоре у разним архитектонским стиловима.
Нису све земље ЕУ усвојиле евро. Од 27 држава чланица ЕУ, шест је задржало властите валуте: Пољска, Данска, Румунија, Шведска, Чешка и Мађарска.
Како ће изгледати нове кованице евра погледајте ОВДЈЕ.
