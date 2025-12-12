Logo
Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

Извор:

АТВ

12.12.2025

12:09

Еспресо за марку у Цазину
Фото: 072.инфо

У времену када цијене кафе широм Босне и Херцеговине вртоглаво расту, па у појединим градовима кошта и до 4 КМ, у једном граду еспресо можете попити за једну марку.

Како пише "072.инфо", фотографија рачуна из једног цазинског ресторана, на којем јасно стоји цијена од 1,00 КМ за еспресо, привукла је велику пажњу грађана.

илу-риба-пост-09122025

Занимљивости

Да ли је гријех имати интимне односе током поста

У доба поскупљења и различитих “нових цјеновника”, овакве слике постају право освјежење.

Грађани с одушевљењем коментаришу како је лијепо видјети да постоје угоститељи који нису посустали пред трендом поскупљења и који још увијек чувају приступачне цијене за своје госте.

Док се у Сарајеву, Мостару, Зеници, Тузли и Бањалуци кафа све чешће плаћа 3 КМ или више, Цазин је доказ да се нормална цијена ипак може задржати.

аца лукас

Градови и општине

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Ова кафа за 1 КМ постала је мали подсјетник да још увијек постоје мјеста у БиХ гдје се традиција, гостопримство и реалне цијене успјешно чувају.

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

