Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

У времену када цијене кафе широм Босне и Херцеговине вртоглаво расту, па у појединим градовима кошта и до 4 КМ, у једном граду еспресо можете попити за једну марку.
Како пише "072.инфо", фотографија рачуна из једног цазинског ресторана, на којем јасно стоји цијена од 1,00 КМ за еспресо, привукла је велику пажњу грађана.
У доба поскупљења и различитих “нових цјеновника”, овакве слике постају право освјежење.
Грађани с одушевљењем коментаришу како је лијепо видјети да постоје угоститељи који нису посустали пред трендом поскупљења и који још увијек чувају приступачне цијене за своје госте.
Док се у Сарајеву, Мостару, Зеници, Тузли и Бањалуци кафа све чешће плаћа 3 КМ или више, Цазин је доказ да се нормална цијена ипак може задржати.
Ова кафа за 1 КМ постала је мали подсјетник да још увијек постоје мјеста у БиХ гдје се традиција, гостопримство и реалне цијене успјешно чувају.
