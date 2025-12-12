Познате нове цијене горива

Данас од 15 часова и наредних седам дана на пумпама у Србији литар евро дизела ће коштати 198 динара, а литар бензина европремијум БМБ биће 181 динара.

Нове цијене горива биће на снази до сљедећег петка, 19. децембра до 15 часова.

Према актуелним подацима са берзи, цена сирове нафте је порасла на 57,7 долара, а цијена нафте Брент на 61,3 долара.

Цијена злата је порасла на 4.340,13 долара за унцу, а цена пшенице порасла на 5,1965 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).

Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Фореx износи 1,16966 долара, што је 0,04 одсто више него на почетку трговине, пише Телеграф.