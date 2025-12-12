Logo
Трикови с новогодишњим лампицама: Како да имате најљепше украшен дом за празнике

Извор:

Супержена

12.12.2025

11:33

Новогодишња јелка лампице украси
Фото: Jeswin Thomas/Pexels

Приликом новогодишњег украшавања дома веома је важно гдје ћете поставити сијалице: прави положај појачава свјетлост, стварајући простор и атмосферу.

Ево неколико савјета како да добијете пријатан, ненападан празнични дом у којем ћете уживати наредних седмица.

Улога низа лампица у стварању празничне атмосфере

Новогодишња свјетла нису само декорација, већ један од најважнијих елемената празничне атмосфере. Она пружају топло свјетло које чини простор пријатним и помаже у разбијању зимске таме. Често је један добро постављен низ сијалица довољан да дословно освијетли собу на потпуно нови начин.

Ритам и боја свјетала могу чак изразити нашу личност, јер свако воли другачији стил: неки преферирају класична топла свјетла, док други бирају шарена, разиграна, треперава рјешења.

Гдје новогодишња свјетла изгледају најбоље:

Око прозора или врата терасе – лампице које висе на ивици прозора као оквир: свјетлост се шири у собу, а споља и изнутра добија се њежна, магична аура.

Иза завјеса – дискретно свјетло иза завјеса даје "меку" позадинску расвјету, без потребе за централним свјетлом.

Изнад врата или над нижом полицом/комодом – поставите свјетло хоризонтално, изнад висине ока, тако простор дјелује топлије и визуелно веће.

У угловима собе, дискретно ка плафону – индиректно свјетло које се разлива по плафону и зидовима ствара пријатну, "меку" атмосферу, идеалну за вече уз чај и књигу.

Препорука дизајнера је да не претрпавате простор - често је и минимализам с једном свјетлосном линијом довољан да дом "продише".

На шта обратити пажњу

Ако планирате да новогодишње лампице ставите напоље (око врата или на балкону), увјерите се да су намијењене за спољашњу употребу - водоотпорност је важна због влаге и снијега.

Унутрашње лампице поставите тако да не додирују запаљиве материјале (завјесе, тканине, суве биљке) и избјегавајте мијешање са свијећама или отвореним пламеном - то повећава ризик од пожара.

Ако имате дјецу или кућне љубимце - избјегавајте ниске, лако дохватљиве лампице с лабавим каблом.

Лампице за јелку можете користити и у спаваћој соби, јер пригушена свјетла стварају пријатну, опуштајућу атмосферу, чак и за спавање. Према ријечима стручњака, главна ствар је да се свечано освјетљење хармонично уклопи у дати простор и да се не прјетерује

