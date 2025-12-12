Трикови с новогодишњим лампицама: Како да имате најљепше украшен дом за празнике

Извор:
Супержена
12.12.2025
11:33
Приликом новогодишњег украшавања дома веома је важно гдје ћете поставити сијалице: прави положај појачава свјетлост, стварајући простор и атмосферу.
Ево неколико савјета како да добијете пријатан, ненападан празнични дом у којем ћете уживати наредних седмица.
Новогодишња свјетла нису само декорација, већ један од најважнијих елемената празничне атмосфере. Она пружају топло свјетло које чини простор пријатним и помаже у разбијању зимске таме. Често је један добро постављен низ сијалица довољан да дословно освијетли собу на потпуно нови начин.
Ритам и боја свјетала могу чак изразити нашу личност, јер свако воли другачији стил: неки преферирају класична топла свјетла, док други бирају шарена, разиграна, треперава рјешења.
Око прозора или врата терасе – лампице које висе на ивици прозора као оквир: свјетлост се шири у собу, а споља и изнутра добија се њежна, магична аура.
Иза завјеса – дискретно свјетло иза завјеса даје "меку" позадинску расвјету, без потребе за централним свјетлом.
Изнад врата или над нижом полицом/комодом – поставите свјетло хоризонтално, изнад висине ока, тако простор дјелује топлије и визуелно веће.
У угловима собе, дискретно ка плафону – индиректно свјетло које се разлива по плафону и зидовима ствара пријатну, "меку" атмосферу, идеалну за вече уз чај и књигу.
Препорука дизајнера је да не претрпавате простор - често је и минимализам с једном свјетлосном линијом довољан да дом "продише".
Ако планирате да новогодишње лампице ставите напоље (око врата или на балкону), увјерите се да су намијењене за спољашњу употребу - водоотпорност је важна због влаге и снијега.
Унутрашње лампице поставите тако да не додирују запаљиве материјале (завјесе, тканине, суве биљке) и избјегавајте мијешање са свијећама или отвореним пламеном - то повећава ризик од пожара.
Ако имате дјецу или кућне љубимце - избјегавајте ниске, лако дохватљиве лампице с лабавим каблом.
Лампице за јелку можете користити и у спаваћој соби, јер пригушена свјетла стварају пријатну, опуштајућу атмосферу, чак и за спавање. Према ријечима стручњака, главна ствар је да се свечано освјетљење хармонично уклопи у дати простор и да се не прјетерује
