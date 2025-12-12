Одузета бомба у Челинцу

Извор:
А.Ч. из Челинца ухапшен је након што му је полиција пронашла и одузела ручну бомбу тип "М52".
Како наводе из полиције, А.Ч. је током хапшења имао 2,56 g/kg алкохола у организму.
Службеници Полицијске станице Челинац су јуче извршили су криминалистичку обраду А.Ш. због постојања основа сумње да је починило кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
