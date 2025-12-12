Logo
Large banner

Одузета бомба у Челинцу

Извор:

АТВ

12.12.2025

11:14

Коментари:

0
Одузета бомба у Челинцу
Фото: АТВ

А.Ч. из Челинца ухапшен је након што му је полиција пронашла и одузела ручну бомбу тип "М52".

Како наводе из полиције, А.Ч. је током хапшења имао 2,56 g/kg алкохола у организму.

Службеници Полицијске станице Челинац су јуче извршили су криминалистичку обраду А.Ш. због постојања основа сумње да је починило кривично д‌јело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Подијели:

Тагови:

Челинац

Бомба

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Хроника

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

1 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

1 ч

0
Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

2 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха ставља грађане под ризик и ствара притисак на здравствени систем

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner