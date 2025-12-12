Logo
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Аутор:

Стеван Лулић

12.12.2025

10:09

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја
Фото: АТВ

Потрага за Н.М. из Добоја, чији нестанак је пријављен јуче, завршена је трагично, сазнаје АТВ.

Проналазак тијела пријављен је полицији јуче око 15:40 сати. Како је саопштено из Полицијске управе Добој, тијело је пронађено у мјесту Бољанић.

АТВ сазнаје да на тијелу жене нису пронађени трагови насиља.

"Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 у присуству доктора мртвозорника Дома здравља Добој извршили су увиђај лица мјеста, приликом чега се исти изјаснио да се ради о природној смрти", саопштено је из Полицијске управе Добој.

policija hrvatska

Регион

Држали човјека као роба двије године

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Small banner