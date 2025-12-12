Држали човјека као роба двије године

Извор:
Агенције
12.12.2025
10:04
Коментари:0
Брачни пар из Делница је према наводима тужилаштва у Ријеци, скоро двије године држао мушкарца (42) у робовласнишком односу и користећи његову тешку финансијску ситуацију, тјерали га на рад без накнаде.
Сумња се да су мушкарац (31) и жена (28) од краја 2023. године, па све до 9. децембра ове године, искоришћавали жртву која је за то вријеме живјела у нехуманим условима, а ради зараде присиљавали су га на обављање разних физичких послова под њиховом контролом.
Мушкарац (42) није добијао никакву плату, а одузели су му и лична документа и склапали фиктивне уговоре, како би располагали његовом имовином.
Хроника
Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена
Након испитивања у Општинском државном тужилаштву, судији истраге Жупанијског суда у Ријеци поднијет је приједлог за одређивање истражног затвора против осумњиченог брачног пара.
Тридесетједногодишњак се осим за кривично дјело трговине људима, терети и за недозвољено посједовање веће количине оружја.
Тужилаштво тражи затвор због опасности да би осумњичени могли утицати на свједоке и опасности од понављања кривичног дјела пренијели су хрватски медији.
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму