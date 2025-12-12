Logo
Пун пестицида: Са тржишта се повлачи чери парадајз

12.12.2025

09:52

12.12.2025
09:52
Због повишеног нивоа пестицида ацетамиприда Државни инспекторат обавијестио је о опозиву производа парадајз чери од 500 грама који у продају ставља трговачки ланац Плодине, објавила је у четвртак Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ).

Ријеч је о парадајзу од 500 грама, чија је година бербе 2025., а ЛОТ број 47/03.

Добављач је Бруно С.Р.Л., Vallese ди Oppeano, Верона, Италија, а производ у малопродају ставља Плодине д.д, Ријека.

Производ није у складу с Уредбом Комисије о максималним нивоима остатака пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, преноси Пословни.хр.

парадајз

Хрватска

tržište

