Ужас у затвору: Осуђеник је више пута силован и брутално претучен

12.12.2025
08:32
Осуђеник који је провео нешто мање од два мјесеца у затвору у Бијелом Пољу због оптужби за тучу био је изложен бруталном злостављању и вишеструком силовању од стране цимера из притворске ћелије, што је довело до потврђивања оптужнице за пет тешких кривичних дјела против В. А.
У судским списима пише да је оштећени командиру пријављивао нападе, али је под пријетњама то повлачио, а није смео да промијени ни затворску собу, јер му је силоватељ поручивао да своје људе има свуда.
Према наводима из предмета, оштећени је у тамошњем затвору боравио од 26. августа 2024. до 22. октобра 2024. године, а одмах по доласку био је смјештен у ћелију са седам или осам других затвореника, укључујући и В. А., преносе Вијести.
У судским документима наводи се да је првих десетак дана протекло без инцидената, а оштећени је описан као мирна и повучена особа, која је у том периоду цимерима кувала кафе и обављала ситне послове.
"Првих 10 дана његовог боравка у затвору протекло је без икаквих проблема, иначе је био миран, повучен, ћутљив и послушан, кувао им је кафе, дочекивао доручак и све што је требало. Послије отприлике 10-ак дана док је чистио плочице који задатак му је дао В. А. пришао му је В. и ударио га руком у предјелу врата и рекао да то јаче и боље чисти. Тада су у соби били и остали затвореници, међутим, нико од њих није видео тај ударац", цитирају тужиоци речи оштећеног.
Испричао је да су недуго затим остали затвореници отишли у шетњу, а да је сада окривљени рекао да остаје с њим да мало тренира, након чега је почео крвнички да га туче.
"Послије тога, више пута га је тукао и то рукама по глави, рукама у предјелу леђа, ребара, и све то у делове тијела гдје му не би остајале маснице да остали виде. Једне прилике док је чистио тоалет изударао га је тако јако у пределу леђа и ребара да није седам дана могао да устане из кревета. Ни тада командирима није рекао да га је В. изударао, нити се жалио осталим затвореницима", наводи се у списима.
Након 15 дана, додаје се у тексту, први пут га је силовао у тоалету.
"Рекао му је ‘Немој В. молим те, греота је’, кумио га, али када му је рекао да ће да га пребије...", пише у документу белопољског Вишег суда.
Рекао је да је одмах потом "закуцао на врата, позвао командира и дошао је један спроводник", коме је испричао шта му је тај осуђеник урадио.
"Међутим, нико ништа није предузео и он је наставио да буде у соби са В. А. Када се вратио у собу након што је командиру рекао шта му је А. урадио, са А. није имао проблема, само му је рекао да је шпијун и пљунуо га када су изашли командири".
Додаје се да га је В. А. након два дана "фино замолио" да командирима каже да је све слагао, а овај му је заузврат рекао да га неће више дирати.
"Рекао му је и да му је битно само да ово не дође до суда, а да га неће више дирати. Из страха од В. одлучио је да каже командирима да је слагао, односно, да порекне што је испричао... само да га више не би дирао. Било га је страх да оде и у друге ћелије јер му је говорио да има своје људе, који ће га тамо дочекати и сломити и да ће му тамо бити пакао, горе него са њим у соби", наводи се у списима.
Тужиоцима је испричао да је десетак дана потом све било мирно, да заиста није имао проблема са В. али да је након тог времена "он наставио да га удара рукама по глави":
"Не зна ни сам колико је удараца примио, а он је поново ћутао, јер је мислио да ће га његови пребити, па није смио да тражи да га премјесте у другу собу, а није био спреман психички да буде у самици.
Након што се ипак одважио да цимерима каже да ће тражити премјештај, В. А. му је поручио - "Ајмо у WC", показујући му руком у том правцу. Одмах је, каже, знао, шта га тамо чека...
"Пошао је у собу и легао на кревет, плакао. В. се вратио у свој кревет, поново је из свог кревета пријетио да ако каже мајци, да ће га убити и да ће убити и њу кад дође у посјету. Понављао је да он има људе. Након овог другог пута... свакодневно га је ударао", наводи се у списима,а преносе Вијести
Оштећени је тужиоцима испричао да је у затвору пио терапију за анксиозност и депресију, али да је окривљени тражио и да то оставља за њега.
"Он ту терапију није оставио, већ је исту попио. Био је окренут бочно у односу на В. када му је пришао и питао да ли му је оставио терапију, када је рекао да је попио, он га је из све снаге руком ударио у пределу ребара, обалио га, то су видјели затвореници који су били с њима у соби, њих троје, четворо. Сјећа се да је био Е. Х., М. М. и тада је чуо да је он рекао - ‘ У брате како га изненада удари, којом снагом, могао си му ребра сломити’"
Рекао је да се нападач тада вратио у свој кревет, а да је он тада одлучио да га пријави.
"Прво је мало плакао, па онда је сачекао да уђе командир и рекао му да га је јако ударио што му није терапију оставио и тражио да га воде код доктора, а командир му је рекао да мало сачека да ће доћи спроводници да би могао В. да пријави, а послије тога су га повели код доктора, а В. у самицу. Наредног дана телефоном звао је мајку и рекао јој да зове адвоката... Када је био код доктора он га је само преслушао слушалицама у предјелу ребара, дао му неке таблете, и питао га што је трпио, и што раније није пријављивао. Истакао је да је само једном био код затворског љекара и то на дан када је А. пријавио за малтретирање", наводе се у списима а пренеле.
