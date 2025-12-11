Извор:
СРНА
11.12.2025
16:48
Коментари:0
Више државно тужилаштво у Подгорици подигло је оптужницу мушкарца јер је ванбрачну супругу врбовао за проституцију.
Он је оптужен да је од децембра 2024. године до 15. марта, силом и злоупотребом тешких прилика ванбрачну супругу превозио и предавао другим лицима ради проституције.
Осумњичени је притом употребљавао физичку силу и вршио насиље према оштећеној, користећи чињеницу да је била у лошим односима са породицом, а за њене услуге је добијени новац задржавао за себе, саопштено је из Вишег државног тужилаштва у Подгорици.
Оптужница за кривично дјело трговина људима достављена је на потврђивање Вишем суду у Подгорици.
Савјети
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
54
17
47
17
33
17
30
17
17
Тренутно на програму