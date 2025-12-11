Logo
Ванбрачну супругу врбовао за проституцију

Извор:

СРНА

11.12.2025

16:48

Коментари:

0
Ванбрачну супругу врбовао за проституцију

Више државно тужилаштво у Подгорици подигло је оптужницу мушкарца јер је ванбрачну супругу врбовао за проституцију.

Он је оптужен да је од децембра 2024. године до 15. марта, силом и злоупотребом тешких прилика ванбрачну супругу превозио и предавао другим лицима ради проституције.

Осумњичени је притом употребљавао физичку силу и вршио насиље према оштећеној, користећи чињеницу да је била у лошим односима са породицом, а за њене услуге је добијени новац задржавао за себе, саопштено је из Вишег државног тужилаштва у Подгорици.

Оптужница за кривично дјело трговина људима достављена је на потврђивање Вишем суду у Подгорици.

Коментари (0)
