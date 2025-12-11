Скочио у ледену Саву и спашавао мигранте: Дерали су се и плутали

Извор:
Ми смо били на сплаву, славили смо рођендан, одједном смо чули дреку, али смо мислили да се ради о чагљевима из сусједног Брода. Након 10 секунди видјели смо људе како плутају у Сави.
Рекао је ово Твртко Видовић, један од оних који је унесрећенима први прискочио, након што се група миграната јутрос, 11. децембра, преврнула у ледену Саву из чамца у Славонском Броду.
Према посљедњим информацијама, у чамцу је било укупно 13 људи. Троје их је погинуло, једног су извукли мртвог, други је преминуо на путу до болнице, а трећи у болници.
Полиција је објавила како је пронашла документе још једног мигранта који није запримљен у болници па и њега траже.
Видовић додаје како је била велика магла, како су одмах упалили сва свјетла и покушали помоћи унесрећенима.
"Били смо увјерени да су у чамцу, али не они су плутали у води, брзо је дошла и полиција", говори Твртко, преноси "24сата.хр."
Додаје како је и он помогао једној унесрећеној жени.
"Једна жена је запела у грање, бацили смо јој уже, она није имала више снаге, након тога сам ја ушао у Саву и помогао јој. Није ме било страх", испричао је.
Како кажу људи су се у Сави дерали неко вријеме.
"Људи су се једно 40 минута дерали и плутали до бившег ресторана Брођанка. Пробао сам одвезати један чамац али нисам успио имао је два локота на себи", испричао је Видовић.
Подсјетимо, полиција је потврдила како су јутрос запримили дојаву да се у ријеку Саву на подручју Славонског Брода преврнуо чамац те да се више особа налази у ријеци и тражи помоћ.
На мјесто догађаја су упућене полицијске патроле. Позване су и друге хитне службе.
"Полицијски службеници су одмах прискочили у помоћ те из хладне ријеке Саве извукли 13 особа (страних држављана)", рекли су из полиције.
Додали су и како је особа, држављанин БиХ, која се доводи у везу с почињењем кривичног дјела, такође у болници и под надзором полицијских службеника.
"Полицијски службеници настављају даљи рад и криминалистичко истраживање на утврђивању чињеница и околности наведеног догађаја", закључили су из полиције.
