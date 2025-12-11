Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага

Извор:
Курир
11.12.2025
13:44
Коментари:0
Данас око 12.30 часова дошло је до пуцњаве у центру Обреновца, а како Курир сазнаје, једна особа (28) је рањена.
- До пуцњаве је дошло у Обреновцу код једног ресторана у центру града, из ватреног оружја је рањен један мушкарац и он је одмах превезен у Ургентни центар - каже извор Курира незванично.
Економија
Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле
Према незваничним сазнањима, до расправе је дошло због паркинг мјеста, да би ускоро дошло и до физичког обрачуна и пуцњаве.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста, а за починиоцем се, како се сазнаје, и даље трага. Истрага је у току.
Друштво
48 мин0
БиХ
50 мин0
Љубав и секс
59 мин0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму