Logo
Large banner

Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага

Извор:

Курир

11.12.2025

13:44

Коментари:

0
Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага
Фото: Танјуг

Данас око 12.30 часова дошло је до пуцњаве у центру Обреновца, а како Курир сазнаје, једна особа (28) је рањена.

- До пуцњаве је дошло у Обреновцу код једног ресторана у центру града, из ватреног оружја је рањен један мушкарац и он је одмах превезен у Ургентни центар - каже извор Курира незванично.

wizzair pixabay

Економија

Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле

Према незваничним сазнањима, до расправе је дошло због паркинг мјеста, да би ускоро дошло и до физичког обрачуна и пуцњаве.

Полиција је одмах изашла на лице мјеста, а за починиоцем се, како се сазнаје, и даље трага. Истрага је у току.

Подијели:

Тагови:

Obrenovac

pucnjava

ranjen mladić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра облачно, магловито и хладније

Друштво

Сутра облачно, магловито и хладније

48 мин

0
Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара

БиХ

Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара

50 мин

0
Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

Љубав и секс

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

59 мин

0
СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

Здравље

СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

1 ч

0

Више из рубрике

Огласила се директорка Дома пензионера у Бањалуци о трагедији

Хроника

Огласила се директорка Дома пензионера у Бањалуци о трагедији

1 ч

1
Узнемирујуће откриће у шуми: Полиција покренула акцију

Хроника

Узнемирујуће откриће у шуми: Полиција покренула акцију

1 ч

0
Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

Хроника

Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

2 ч

0
Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

Хроника

Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner