Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара

11.12.2025

13:37

Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац упозорио је да иза мантре сарајевских политичара о путу ка ЕУ стоји њихова јасна намјера да на позицију замјеника именују некога из опозиције /у/ Српској како би омогућили да Савјет министара усваја одлуке без сагласности Републике Српске.

Он сматра да је "љигава и лицемјерна" сарајевска прича о томе да је именовање министра безбједности у Савјету минитара из редова опозиције /у/ Српској шанса за наставак европског пута.

"Њима смета пракса коју смо успоставили и од које не одступамо ни милиметар - ниједна тачка не може доћи на дневни ред Савјета министара, а да претходно нема подршку и позитивно мишљење институција Српске", рекао је Кошарац.

Он је нагласио да се Српска пита у Сарајеву и да је то оно што смета и Сарајеву и /Кристијану /Шмиту/.

"Њима треба неко ко ће слушати Шмита и Сарајево. Ја не слушам Сарајево, нити Шмита, којег ни не признајем. Слушам институције Српске и проводим политике Српске у институцијама БиХ", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Политика српских министара у Савјету министара, нагласио је он, политика је Републике Српске и све оно што је усаглашено са њеним институцијама има подршку на заједничком нивоу.

Сташа Кошарац

Коментари (0)
