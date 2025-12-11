И Данска најавила увођење ограничења кориштења друштвених мрежа за дјецу

Извор:
Данска планира да сљедеће године значајно ограничи приступ друштвеним мрежама за дјецу, саопштиле су данаске власти.
Планови данске владе, који слиједе недавни пример Аустралије, могли би да се преточе у закон већ средином 2026. године, најавила је министарка за дигитализацију Каролина Стејџ, преноси АП.
Данска влада је прошлог мјесеца објавила да је постигла политички договор три странке владајуће коалиције и двије опозиционе странке у парламенту, о увођењу забране приступа друштвеним мрежама за све млађе од 15 година.
Дански званичници још увијек нису саопштили како ће се тачно предложена забрана спроводити и које платформе друштвених медија ће бити њоме обухваћене.
Уколико би дански парламент усвојио закон, то би била једна од најсвеобухватнијих мјера везано за ту проблематику у Европи, наводи агенција.
Многе платформе друштвених мрежа већ забрањују дјеци млађој од 13 година да се региструју, а закони ЕУ захтијевају од великих технолошких компанија да уведу мјере за заштиту младих од онлајн ризика и неприкладног садржаја, али званичници и стручњаци кажу да таква ограничења не функционишу увијек.
Данске власти су саопштиле да, упркос постојећим ограничењима, око 98 одсто данске дјеце млађе од 13 година има профиле на најмање једној платформи друштвених мрежа, а скоро половина оне млађе од 10 година такође је присутно на друштвеним медијма.
Данска је само једна од земаља које су наговијестиле да планирају да слиједе кораке Аустралије.
Очекује се да ће Малезија забранити налоге на друштвеним мрежама за особе млађе од 16 година почев од почетка 2026. године, а Норвешка такође предузима кораке да ограничи приступ друштвеним мрежама за дјецу и тинејџере, наводи АП.
Забрана коришћења друштвених мрежа за особе млађе од 16 година ступила је на снагу ове недјеље у Аустралији.
Платформе попут Инстаграма, ТикТока и Јутјуба сада су обавезане да блокирају налоге корисницима млађим од 16 година у тој земљи или се суочавају са казнама до 33 милиона долара.
