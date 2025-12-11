Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт

11.12.2025
13:11
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Пожаревцу у сарадњи са ПУ Пожаревац расвијетлило је убиство Мирјане Живојиновић (71) из Мишљеновца код Кучева и због злочина је данас пред тужиоцем саслушан осумњичени А.М. (28).
Наводно, он је тужиоцу у потпуности признао дјело и рекао да је мотив било користољубље.
– Осумњичени, који се налази у затвору због издржавања казне за друго убиство, мислио је да старица има много новца, па је зато упао у кућу и, како се сумња, убио је – наводи извор и додаје да након рјешавања овог убиства пожаревачка полиција нема више ниједно неријешено убиство у посљедњих 15 година.
Живојиновићева је, да подсјетимо, убијена у мају 2022. године.
– На њеном тијелу је било много повреда и сумњало се да је свирепо мучена да би открила гдје је новац – подсјећа извор.
Осумњичени за њено убиство А.М. је, подсјетимо, исте године ухапшен због убиства комшије Драгослава Стевића (62) у селу Барич код Голупца.
Подсјетимо, Мирјана Живојиновић пронађена је мртва 10. маја 2022. године у својој кући, а утврђено је да је убијена дрвеним коцем.
– Претпоставља се да је ријеч о пљачкашима, с обзиром да је стан жене био испретуран. Дио намјештаја стављен је на улазна врата, како нико не би могао да уђе. Мотив злочина је највјероватније користољубље јер је породица убијене била на привременом раду у Швајцарској, те су вјероватно мислили да бака има пуно пара. Тијело жене било је изударано, а поред кревета је пронашао рођак – испричао је раније извор.
